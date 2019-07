Tra la piscina naturale e la Madonna Bianca, ecco l'estate portovenerese

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere rende noto l’attesissimo calendario degli eventi estivi che animeranno i borghi del territorio comunale nei prossimi mesi. Una programmazione ricca di eventi eterogenei che spaziano dalla musica, allo sport, passando per la danza, il teatro, il grande cinema, l’arte, il divertimento e che unisce novità e tradizione. Tra gli eventi tradizionali nel capoluogo gli immancabili appuntamenti con la Piscina Naturale, in programma sabato 20 luglio e sabato il 24 agosto e la manifestazione religiosa del 17 agosto per celebrazione della Festa della Madonna Bianca.

Per la Piscina Naturale del 20 luglio, la festa continua alla sera alle Grazie con il Summer Tour targato Radio Nostalgia, mentre quella del 24 agosto sarà introdotta dal “Time machine” sempre con i dj di Radio Nostalgia, accompagnati da corpo di ballo, la sera di venerdì 23 agosto a Fezzano. Da non perdere il 25 luglio dalle ore 21.00, nello splendido scenario di Piazza San Pietro, in ambito della 51° edizione del Festival del Jazz della Spezia, il concerto gratuito di Gegè Telesforo.



Per l’occasione è previsto un servizio di battello gratuito dalla Spezia a Porto Venere.

Per gli appassionati di tango l’appuntamento è venerdì 5 luglio ai giardini delle Grazie con la “Gran festa di tango Argentino – Milonga sotto le stelle e Ronda”. A Porto Venere il 27 luglio si terrà “Aspettando Minaccia bel tempo, serata di musica Jazz e a seguire Dj set, mentre il 10 agosto al Castello Doria è previsto il “White party” a cura di Rotaract. A Fezzano si terranno due grandi concerti di musica live il 26 Luglio con “Vittorio De Scalzi & co.” mentre domenica 11 Agosto sarà il turno della “FaberBand – tributo a Fabrizio de Andrè”. Alle Grazie dal 26 al 28 luglio si rinnova l’appuntamento con “Insieme in Immersione” in collaborazione col Comsubin, mentre venerdì 9 agosto sarà la volta del “Western Soul – serata country”.

Confermato per i mesi di luglio e agosto, l'appuntamento con il “Cinema sotto le stelle” in Piazza San Pietro: un ciclo di appuntamenti realizzati in collaborazione con il Cinema Il Nuovo della Spezia, e in grado di soddisfare gli appassionati del "grande schermo" e le famiglie con un proposta molto eterogenea.



Il mese di agosto si chiuderà con la ottava edizione della manifestazione Minaccia Bel Tempo, il tradizionale appuntamento dell'estate portovenerese in programma sabato 31 agosto con un intenso programma di musica, concerti, e giochi per bambini animeranno il borgo di Porto Venere fin dal tardo pomeriggio, per terminare alle 23 con l’immancabile spettacolo pirotecnico sullo specchio acqueo del canale di Porto Venere. Alle Grazie da non perdere dal 6 al 8 settembre la Festa Patronale della Madonna delle Grazie e lo spettacolo pirotecnico in programma la sera di domenica 8 settembre all’interno della baia della frazione delle Grazie. Da non perdere inoltre le tradizionali feste e sagre organizzate delle Borgate, Pro Loco ed associazioni locali.