Tornano a San Terenzo i “Gruppi di cammino in riva al mare”

Golfo dei Poeti - Tornano i “Gruppi di cammino in riva al mare”, l'attività ludico motoria finalizzata al mantenimento del benessere psico-fisico dell'individuo organizzata dal Comune di Lerici e coordinata dall'Auser sezione della Spezia. A partire da giovedì 4 luglio, e per dieci incontri, uno specialista di scienze motorie guiderà il gruppo nell'esecuzione di semplici esercizi nell'acqua e sulla spiaggia di San Terenzo, luogo di ritrovo del progetto. Un doppio appuntamento settimanale, il martedì e il giovedì, con durata di circa due ore, dalle 8:30 alle 10:30, durante i quali svolgere una leggera attività motoria sfruttando il momento più fresco della giornata e beneficiando dell'azione rinfrescante e benefica del mare.



"Il periodo estivo rappresenta, soprattutto per la popolazione anziana, un periodo dell'anno particolarmente critico – commenta l'assessore alle Politiche Sociali, Lisa Saisi -. Le alte temperature spingono infatti molte persone a non uscire di casa e a isolarsi, determinando un peggioramento delle condizioni di salute e una diminuzione delle capacità di relazionarsi e socializzare. Il progetto è mirato a promuovere uno stile di vita sano, attarverso l'incremento dell'attività fisica nella vita quotidiana, e la socializzazione, agevolando una vita di relazione attiva".

Le persone interessate possono recarsi direttamente in spiaggia o contattare l'Ufficio servizi Sociali (Tel. 0187960281 – 0187960287 dalle ore 9:00 alle ore 12:00) o l'associazione di Volotariato Auser sezione di Lerici, a cui è stato affidato il servizio (Tel. 0187964208). E' previsto il servizio di trasporto e accompagnamento, dal domicilio alla spiaggia e viceversa, per gli utenti con particolari fragilità socio – sanitarie, seguiti dai Servizi Sociali.