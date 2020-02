Torna il concorso letterario "Madonna di Maralunga" per prosa e poesia

Golfo dei Poeti - Anche quest'anno torna il concorso letterario organizzato dalla Parrocchia di Lerici "Madonna di Maralunga" per Racconti e Poesie con una sezione riservata agli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado del Comune di Lerici e un'altra sezione riservata agli adulti, anche non residenti a Lerici. Il concorso giunge quest'anno alla sua decima edizione e come sempre viene indicata una traccia che ragazzi ed adulti sono chiamati a seguire: il tema per i giovani è "IMMAGINANDO IL MIO DOMANI, VORREI CHE…"; mentre il tema per gli adulti è "RIFUGIARSI ALL'OMBRA DELLA SPERANZA" .

Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 giugno alla Parrocchia di S. Francesco di Lerici - Via Matteotti,3 19032 o in formato .doc all'indirizzo e-mail piccolapolli@gmail.com. Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni sezione. La cerimonia di premiazione avverrà all'interno della della 45a Festa di AVVENIRE che avrà luogo a Lerici dal 25 luglio al 2 agosto 2020