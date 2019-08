Torna a San Terenzo il CarneMare

Golfo dei Poeti - Torna a San Terenzo l’appuntamento con il “Carne Mare”, il Carnevale estivo organizzato da Ascos e dal Comune di Lerici che ogni anno coinvolge centinaia di persone sul lungomare del borgo marinaro.

L’appuntamento con le maschere e l’intrattenimento è per mercoledì 7 agosto. A partire dalle ore 17 un mago in carne e ossa comincerà ad aggirarsi per il borgo, per la spiaggia e la piazza, in un’atmosfera sospesa tra la magia e il reale, dando ufficialmente il via alla giornata.

Alle ore 21 sarà la volta dello spettacolo delle “Bianche presenze”: eteree figure su trampoli vagheranno per il borgo con le loro ali luminose. Poetici trampolieri danzeranno con i loro eleganti frac e bastoni da passeggio luminosi, lasciano a bocca aperta il pubblico con le loro acrobazie. A seguire, tanta musica con dj set da Piazza Brusacà, per ballare tutti insieme fino alle prime ore del mattino.

Durante il corso della giornata sarà possibile iscriversi a un concorso che, al termine della manifestazione, decreterà le mascherine più originali. Tre i premi in palio, per i più piccoli un fenicottero gonfiabile, per gli adulti un book fotografico e per i gruppi un aperitivo del valore di 50 euro. Bar e ristoranti si sposteranno con tavoli e sedie sul lungomare, chiuso per l’occasione al traffico.

"San Terenzo torna a ospitare una grande festa all’insegna della musica, della danza e del divertimento – commenta l’assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Maschere, colori e allegria invaderanno per un’intera serata il borgo santerenzino, per l’occasione completamente pedonalizzato. Un’iniziativa pensata per i più piccoli, ma che coinvolgerà tutti in un’unica grande festa estiva".

Per l’occasione, la viabilità seguirà le seguenti modifiche: dalle ore 19:00 e fino all’01:00 divieto di transito in Via Garibaldi, Via Matteotti e Via Mantegazza.

Dalle ore 17:00 e fino all’01:00 divieto di sosta su tutto il lungomare, Via Matteotti e Via Mantegazza, fino a Villa Shelley.