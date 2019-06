Tellaro mai così romantica, due serate di appuntamenti in musica

Golfo dei Poeti - Domani, venerdì 21 giugno, alle ore 21:00, l'Oratorio in Selàa di Tellaro ospiterà “La Notte della Musica Romantica”: Daniele Belluco all'arpa e Lucia Solferino polistrumentista alla voce e al violino si esibiranno in un repertorio vastissimo, dalla classica al pop internazionale, per celebrare l'amore in musica.

Secret Garden, Jeff Buckley, Christina Perri, Beyonce e Davide Guetta, ma anche due premi Oscar come Nicola Piovani e Ennio Morricone con sognanti melodie. Spazio sarà dedicato anche alla musica evocativa di Yiruma e all'irlandese Lorena McKennit, perfetta per un paese sospeso tra cielo e mare come Tellaro.

A partire dalle 18:00 di domani, e per due settimane, l'Oratorio ospiterà la mostra fotografica di Silvia Pietrantoni che celebrerà, attraverso scatti inediti, l'amore in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il giorno seguente, sabato 22 giugno, a partire dalle ore 21:30, il centro storico di Tellaro, uno dei Borghi più Belli d'Italia, si animerà di musiche e spettacoli per celebrare l'amore e la bellezza in tutte le sue forme, fra atmosfere raccolte e luci soffuse, aspettando il “Bacio della Mezzanotte”.

Se la piazzetta di fronte all’Oratorio in Selaà ospiterà le note del trio blues capitanato da Piero Gaddi, alla marina si esibirà il coro Jubilation, uno dei cori spirituals più celebri d’Italia, con un repertorio allegro e travolgente. Sulla scogliera verso Lerici, infine, sarà la volta del “Luca Bertelloni trio”: voce, contrabbasso e chitarra faranno da sottofondo al lancio da parte degli innamorati di palloncini, ovviamente tutti realizzati con materiale biodegradabile.



.

Il servizio collegherà il parcheggio La Vallata con Tellaro, nei giorni 21 e 22 giugno 2019, con due corse in andata - ore 19.30 e 20.30 - e due corse in ritorno - ore 23.30 e 00.30 -, con percorso e fermate autorizzate Atc.