Tellaro a Libi ‘n Selàa, ecco Massimo Bacigalupo

Golfo dei Poeti - Il prossimo 19 luglio, la piazzetta di Selàa di Tellaro, ospita alle 21,30 lo scrittore Massimo Bacigalupo che per l'occasione presenta: "Angloliguria da Byron ad Emingway". Attraverso questo libro, i lettori potranno immergersi

in piacevole conversazione con illustri personaggi della letteratura, della poesia, colti in particolari momenti del loro soggiorno ligure, trovare notizie letterarie, annedoti e perfino curiosità. Nomi che richiamano al Golfo dei Poeti come Lord Byron, Mary e Percy Shelley, ecc. Alla Rapallo di Ezra Pound, alla Tellaro di D.H. Lawrence e naturalmente Hemingway. Nel libro trovano posto personaggi meno noti, non per questo meno interessanti, che Massimo Bacigalupo ha saputo dosare con grande equilibrio.



Diviso in più sezioni, il libro permette al lettore di viaggiare agevolmente attraverso un percorso dove anche le immagini, accompagnate da brevi e interessanti didascalie, offrono al lettore limpidi e piacevoli sguardi sui personaggi e i luoghi dell’opera. Massimo Bacigalupo (Rapallo, 1947) ha studiato a Roma e a New York, è stato autore di film sperimentali negli anni ’60-70, quindi si è dedicato agli studi letterari. Il suo saggio L’ultimo Pound ha vinto nel 1982 il Viareggio-Opera Prima; la sua traduzione del Preludio di Wordsworth il Premio Città di Monselice 1992. Ha inoltre curato edizioni di Emily Dickinson, Herman Melville, F. Scott Fitzgerald, Wallace Stevens e Seamus Heaney. Al viaggio letterario ha dedicato il volume Grotta Byron. Luoghi e libri (2011). Collabora con «Il Secolo XIX», «Il manifesto», «Paragone» e «Poesia». Insegna Letteratura americana al Dipartimento di Lingue dell’Università di Genova e vive a Rapallo.