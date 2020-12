Tanta musica e 'Lerici legge il mare' per il 2021

Golfo dei Poeti - Lerici guarda al 2021 e immagina una serie di appuntamenti che possano positivamente solleticare le emozioni di residenti e turisti, con il chiaro auspicio che la pandemia, se non un ricordo, diventi almeno qualcosa di ben più controllabile, obbiettivo al quale certamente dovrà concorrere anche un impegno delle comunità nel rispetto delle norme anti contagio e nella pratica della ragionevolezza. Questi gli appuntamenti immaginati di Palazzo civico e messi nero su bianco in un atto di indirizzo approvato dalla giunta Paoletti in questi giorni: quattro martedì musicali alla Serra, concerto di San Lorenzo a Pugliola, Notte romantica a Tellaro, Lerici Live in Piazza San Giorgio (cinque o sei appuntamenti), la rassegna Lerici Legge il Mare (che si alterna con Mytiliade: un anno una, un anno l'altra), dedicata alla cultura e alla letteratura marinara, e ancora il carnevale estivo di San Terenzo, un concerto e un grande evento alla Rotonda Vassallo, due appuntamenti con altrettanti comici italiani, un grande evento in Piazza Brusacà a San Terenzo, infine una serie di attività di intrattenimento per bambini. L'organizzazione e la realizzazione di questi appuntamenti viene affidata da Palazzo civico alla partecipata Stl – Sviluppo turistico Lerici, la quale prende in carico anche le Luminarie 2021, le attività di promozione e l'allestimento di servizi extra di trasporto locale in occasione di determinati eventi nonché noleggio palco e service per la Festa di Avvenire.