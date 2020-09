Take away alla Locanda Lorena, Valentino attende la cena sullo yacht

Golfo dei Poeti - Lo yacht ormeggiato in rada, lo stilista Valentino in attesa della sua cena. Un take away via mare alla Locanda Lorena di Porto Venere per il genio della moda italiana, non nuovo a servirsi della cucina di Giuseppe Basso. Così per telefono, dopo aver salutato l'amico chef, ha ordinato le sue ricette preferite e poi ha spedito il tender con tre dell'equipaggio a ritirare la cena pronta. Il menù dell'artista: acciughe al limone, insalata di polpo, ravioli di

pesce e trenette al pesto. Valentino era già capitato alla Locanda Lorena portando con se molti illustri ospiti, tra cui la bella attrice Gwyneth Paltrow.