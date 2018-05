Suoni dal Golfo, il lancio da un salotto culturale di Londra

La famiglia Tsukanov ospita la kermesse ideata dal maestro Gianluca Marcianò.

Golfo dei Poeti - Martedì sera, a Londra, si è parlato di Lerici. Ha avuto luogo martedì 15 maggio, in una delle più prestigiose location londinesi, il lancio della rassegna “Suoni dal Golfo”, il Festival di musica e poesia diretto dal maestro Gianluca Marcianò, in programma a Lerici dal 16 al 31 agosto 2018. L'evento si è svolto all'interno della residenza privata della famiglia Tsukanov, a cui fa capo l'importante “Tsukanov Family Foundation”, dove hanno luogo le presentazioni di alcuni dei più importanti Festival culturali a livello internazionale, come quello di musica classica di Verbier, e il lancio del programma della Royal Opera House, uno dei più importanti teatri d'opera al mondo.



Circa settanta gli ospiti dell'evento, illustri mecenati e filantropi provenienti da diversi paesi, a cui è stato presentato il programma della seconda edizione del Festival e la Città di Lerici, incantevole scenario dell'iniziativa. "Il lancio del Festival Suoni dal Golfo ha l'onore di essere stato ospitato dalla famiglia Tsukanov, nell'illustre location in cui sono presentati i più importanti eventi culturali al mondo – commenta il Maestro Gianluca Marcianò -. Un'occasione importante per presentare la rassegna musicale e, nel contempo, promuovere la città di Lerici e le bellezze dei nostri posti, portandoli a occupare lo spazio che meritano a livello internazionale".

Ad accompagnare la serata un intermezzo musicale d'eccellenza, ad opera del soprano Anush Hovhannisyan, di David Trippet e del Maestro Gianluca Marcianò. Al lancio londinese seguirà, nelle prossime settimane, una nuova presentazione ufficiale a Mosca, nella sede dell'Ambasciata italiana. Secondo step di un percorso di promozione che vuole coinvolgere le più importanti sedi culturali al mondo.



"Presentare la nostra bellissima Lerici di fronte a una platea internazionale di estimatori di arte e cultura, nonché presidenti di illustri associazioni culturali, è stato un grande onore – spiega Luisa Nardone, assessore al Turismo -. Grazie alle parole usate da Gianluca per descrivere la sua città natale, tutti hanno potuto cogliere ciò che il Golfo dei Poeti rappresenta da sempre per l'arte e la cultura, da sempre luogo di ispirazione di scrittori, poeti e artisti, da Shelley, Byron, Lawrence fino ai nostri giorni. Molti di loro conoscevano l'Italia ma non il nostro bellissimo territorio, che abbiamo presentato attraverso la proiezione di video della Liguria e di Lerici, accolti dai presenti con grande entusiasmo. Una grande occasione di promozione turistica e sviluppo del territorio, che va di pari passo con l'apprezzamento che riscuote il Festival ideato dal Maestro Gianluca Marcianò e Maxim Novikov nel panorama musicale internazionale".