Studenti della Scuola Poggi hanno ottenuto la certificazione "KEY"

Golfo dei Poeti - Quindici studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado Francesco Poggi, a.s. 2018/2019, hanno ottenuto la certificazione KEY di Cambridge English. Gli studenti, individuati dai professori tra i loro compagni, sono stati giudicati sufficientemente preparati per accedere al test e ottenere l'importante attestato, consegnato loro ieri pomeriggio dall'assessore all'Istruzione Laura Toracca. “Nel 2017 abbiamo avviato, in tutte le classi di ogni ordine e grado del nostro Istituto Comprensivo, un importante progetto che prevede l'inserimento, nell'orario scolastico curricolare, di ore di inglese trascorse insieme a insegnati madrelingua dell'Internazional House – commenta l'assessore Toracca -. Un importante investimento, mirato a fornire ai nostri studenti, fin dalla più tenera età, i migliori strumenti con cui affacciarsi nel mondo del lavoro, Siamo orgogliosi di consegnare oggi a questi meritevoli studenti l'importante attestato, motivo di orgoglio per loro e per noi”.



Il progetto, avviato dall'Amministrazione comunale nel 2017, è nato con lo scopo di permettere a tutti gli studenti dell'Isa 10 di migliorare e approfondire l'esposizione orale in lingua inglese.

Durante il primo anno i docenti di International House hanno lavorato in co-presenza con le insegnati di lingua, dando loro modo di conoscere le abilità linguistiche dei ragazzi, non solo a livello orale.

Dalla valutazione fatta a fine progetto è emerso che gli alunni frequentanti la terza media avevano un buon livello di conoscenza della lingua e che avrebbero potuto ambire a ottenere la certificazione.



L'amministrazione ha pertanto appoggiato con orgoglio questo progetto, concretizzato dall'a.s. 2018/2019, stanziando i fondi necessari al corso di preparazione all'esame e l'iscrizione stessa. I risultati ottenuti all'esame sono stati ottimi, soprattutto grazie alla forte motivazione degli studenti, che hanno seguito e lavorato in modo esemplare. I nominativi degli studenti che hanno ottenuto l'attestato sono: Cathrine Sletner, Martina Colliva, Elisabetta Cappa, Luca Ciuffardi, Agata Bardellini, Edoardo Bertoli, Diego Alberti, Luca Alberti, Claudia Parodi, Claudia Brozzi, Francesco Moretti, Ruggero Bellettini, Bianca Conte, Flora Tanasi, Mirko Giannazzetti.