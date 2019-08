Sorpresa a Lerici, Nadine Labaki in sala consiliare

Golfo dei Poeti - Non capita tutti i giorni che una conferenza stampa spezzina sia seguita da un volto del cinema internazionale. Eppure stamani a Lerici, in sala consiliare, la presentazione della terza edizione del festival 'Suoni dal golfo' è stata benedetta dalla presenza in platea della regista e attrice libanese Nadine Labaki, che ha esordito dietro la macchina da presa nel 2006, poco più che trentenne, con il fortunato Caramel. E che nel 2018, con Cafarnao (uscito anche nei circuiti essay locali), ha fornito un'importante prova di maturità registica che le è fruttata il Premio della Giuria al Festival di Cannes 2018 e la candidatura all'Oscar come miglior film straniero nell'ultima magica notte della Academy.



Come mai la Labaki in Piazza Bacigalupi? Perché 'Suoni dal Golfo' si aprirà la sera del 10 agosto a San Terenzo, nella rinnovata Piazza Brusacà, proprio con le musiche di Cafarnao, composte dal marito della Labaki Khaled Mouzanar, sul palco sabato prossimo e presente stamani al fianco della moglie e della di loro figlioletta. La Labaki, sempre sabato, alle 18.00, sarà altresì protagonista del primo dei canonici talk organizzati all'Hotel Shelley delle Palme nell'ambito di 'Suoni dal Golfo'. Intervistata da Maya Jaggi, la cineasta libanese parlerà del suo ultimo film e del rapporto tra settima arte e cambiamento sociale.