Settimana della cultura a Lerici. Gli appuntamenti

Golfo dei Poeti - Mercoledì 21 agosto, alle ore 19.15, all’interno del Castello di San Terenzo, avverrà l’inaugurazione della manifestazione culturale “Settimana della cultura”. La presentazione dell’evento, che sarà fatta nello stesso contesto, sarà a cura di Marco Raiti e saranno presenti Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e Ugo Ugolini rappresentante la società Earth gestore dello stesso Castello.

L’evento, giunto ormai alla sua 11esima edizione, sarà riproposto con la stessa formula degli altri anni. Una mostra di quadri che potrà essere ammirata per l’intera durata della manifestazione (dal 21 al 31 agosto) e numerosi altri eventi culturali di vario genere.

Il pittore di questa edizione è il Giobatta Framarin, noto rappresentante dell’associazione degli artisti di Follo. La sua mostra intitolata “Tra Liguria e Toscana” è un omaggio ai nostri territori intensi come la zona che si estende dal Golfo dei Poeti alla Lunigiana fino alla provincia di Massa e oltre. L’evento, organizzato da Stabilis ( associazione culturale onlus ) è stato realizzato per gentile concessione del Polo museale della Liguria con la collaborazione della società Earth e con il patrocinio del comune di Lerici. In particolare, Marco Raiti di Stabilis ringrazia l’Arch. Colombo (Polo Museale della Liguria - Direttore del Castello), Il Sindaco Leonardo Paoletti e

il dott. Ugo Ugolini e la Dott.essa Sabrina Vitali, per la possibilità di continuare a realizzare questa manifestazione negli anni. Si potrà assistere agli eventi, di cui sotto si riporta l’elenco, generalmente, dalle ore 21.15 alle ore 23.00. Solo 3 incontri, compreso l’inaugurazione avverranno alle 19.15. Il costo dell’ingresso al castello è di 1 euro per i residenti nel Comune di Lerici e di 2 euro per gli altri. Sarà possibile fare l’abbonamento per assistere a tutti gli eventi della manifestazione con 5 euro. Per informazioni telefonare al 334-3147046.