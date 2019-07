Seconda edizione per il concorso letterario “Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti”

Golfo dei Poeti - Quest'anno andrà in scena la seconda edizione del concorso internazionale “Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti” organizzato dall'associazione culturale Portus Veneris e che nell'anno 2018 fu uno dei concorsi letterari tra i più partecipati in Italia.



Con il patrocinio del Comune di Porto Venere e della Regione Liguria.

Il Comune di Porto Venere assegnerà inoltre il “Premio Speciale Porto Venere - Promozione Cultura Arte e Spettacolo 2019”.

In giuria Alessandro Quasimodo, presidente e figlio del Nobel Salvatore, Marina Pratici (vicepresidente e Ambasciatrice della Cultura italiana nel mondo), Biancamaria Rizzardi (prof. Ordinario Università di Pisa in Letteratura inglese e dei Paesi in lingua di lingua inglese), Marzia Dati (ricercatrice Letteratura Università di Pisa ed esperta in arte e cultura russa), Rita Iacomino (poetessa e scrittrice), Lorenzo Masi (operatore culturale e direttore artistico).



Scadenza invio opere 15 settembre 2019. Premiazione presso la Sala consiliare Comune di Porto Venere domenica 3 novembre 2019.

Per informazione e invio bando di partecipazione contattare il 338 3017820 oppure scrivere all'indirizzo email ass.portusveneris@libero.it