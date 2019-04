Sean Taylor e Mike Seal live in Borgata

Golfo dei Poeti - Dopo il successo del suo primo tour italiano, il songwriter e bluesman inglese Sean Taylor arriva il 19 aprile in Borgata a Lerici con l'immancabile Mike Seal al contrabbasso per presentare il suo nuovo album 'The Path Into Blue'. L'appuntamento è alle 22.



Il songwriting di Sean Taylor è simile a un cocktail a tarda notte di Tom Waits, Leonard Cohen e Jack Kerouac. La sua voce è un incrocio tra John Martyn e Van Morrison, mentre il suo stile chitarristico suona come un jamming acustico di Stevie Ray Vaughan. Con otto album in studio e le sue tante storie di vita e di strada, Sean Taylor è ad oggi uno dei più acclamati songwriters del circuito blues & roots e vanta oltre 150 concerti all'anno sia in veste solista che con la sua band. Ha lavorato con Mark Hallman, leggendario produttore di Carole King e Ani Di Franco, e ha condiviso il palco con artisti del calibro di John Fogerty, Band Of Horses, John Mayall, Arlo Guthrie, Neville Brothers e Richard Thompson, per citarne solo alcuni.



Scrivono di lui: ''Superbly tailored songs'' (Daily Mirror)

''Articulate, compelling ... brilliant'' (Mojo Magazine)

''An absolutely superb guitarist ... reminiscent of John Martyn" (Bob Harris, BBC Radio 2)

''A star in the making ...a superb talent'' (Metro)