Se mascherine e virus diventano arte

Golfo dei Poeti - #iorestoacasa, va bene. Ma l'artista tellarese Carlo Bacci, noto ad esempio per aver impresso il marchio di suoi Sovi sulla cartellonistica lericina, ha sposato anche l'hashtag #lartenonsiferma, dando ad esso piena concretizzazione attraverso una serie di dipinti realizzati in questi tempi di segregazione domestica e pandemia. La prima opera, condivisa sulla pagina Facebook del pittore e scultore tellarese, raffigura due mezzibusti umani di profilo – con i caratteristici tratti che Bacci dà a molte delle sue figure – rigorosamente alla distanza di sicurezza. L'unico contatto tra i due? Lo sguardo, le code dell'occhio che si cercano e si trovano.



Un umanoide del tutto simile a quelli della coppi appena descritta torna in un'altra raffigurazione. Qua, di profilo, ha il volto ben bardato da una di quelle mascherine di cui l'Italia intera ora ha una gran necessità. E di fronte al viso, al suo lungo occhio, alla suo cranio liscio, volteggia come una farfalla una bocca, un paio di labbra che potrebbero essere proprio quelle celate dal prezioso (ahinoi, ormai anche in accezione economica) dispositivo di protezione individuale. La mascherina torna anche nella terza opera della serie fin qui mostrata sui social dell'artista. Ma si tratta di una versione più avanzata, con il filtro concentrato nell'imbocco in mezzo alla maschera. La indossa una misteriosa figura rossocrinita, dotata di una corona... virus. E le pennellate non finiscono qui, intente a raffigurare 'baccianamente' lo scenario attuale, tra distanze forzate, salive blindate e personaggi in poltrona.