Sanlorenzo partner del Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” assegnato a Stefano Giovannoni

Golfo dei Poeti - Da sempre sostenitore delle eccellenze culturali del proprio territorio, Sanlorenzo riconferma per il terzo anno consecutivo, il proprio supporto al Premio di poesia LericiPea, uno dei più rappresentativi nel panorama letterario italiano ed internazionale.



In qualità di main partner, Sanlorenzo ha partecipato all’assegnazione del Premio LericiPea Golfo dei Poeti, sezione “Liguri nel Mondo” 2020 all'architetto, designer industriale e interior designer di origini spezzine Stefano Giovannoni, per essere testimone del “genio ligure” nel Mondo, tenutasi oggi mercoledì 10 marzo 2021 presso la Sala Cristoforo Colombo in Regione Liguria a Genova.



“Sanlorenzo, primo cantiere navale monobrand al mondo per numero di imbarcazioni prodotte oltre i 24 metri, vincitore del Compasso d'Oro 2020, da sempre organicamente collegato con il mondo del design e dell'Arte, non a caso è anche main partner del Premio LericiPea. Sanlorenzo - spiega Sergio Buttiglieri, Style Director Sanlorenzo - ritiene importante sostenere questa eccellenza ligure che ogni anno premia importanti poeti internazionali e che valorizza i liguri che si sono distinti nel mondo per il loro operato come in questo caso il designer Stefano Giovannoni, che da sempre ha saputo ideare pezzi particolarmente iconici diventati autentici bestseller venduti in tutto il mondo. E purtroppo anche copiati. Ma questa è la sorte in cui incappano i precursori di nuove poetiche.”



Nata nel 1994, la sezione del Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” ha permesso di premiare negli anni il lavoro di numerosi poeti italiani residenti all’estero, grazie al contributo determinante dell’allora assessorato Lavoro ed Emigrazione della Regione Liguria, che ancora oggi sostiene questa Sezione, e che ha prontamente compreso l’importanza di questo progetto. Dal 2000 il Premio ha ampliato i propri orizzonti accogliendo non solo gli artisti, ma tutti coloro che si sono distinti o divenuti, attraverso il proprio lavoro, delle "eccellenze liguri" nel mondo.

"Riteniamo molto importante continuare a mantenere questo rapporto tra la Liguria e il mondo, anche per non dimenticare che la nostra Regione, più di altre, è stata testimone nel tempo del fenomeno dell’emigrazione, oggi, per lo più, trasformato nell' altrettanto problematico aspetto dell'immigrazione”, ha aggiunto Pier Gino Scardigli, presidente del Premio LericiPea Golfo dei Poeti.