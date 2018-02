San Terenzo, tutto il programma del carnevale

E non dimenticate di prendere qualche bella immagine per partecipare al concorso fotografico.

Golfo dei Poeti - Manca ormai pochissimo all’appuntamento col Carnevale di San Terenzo, in programma per Domenica 4 Febbraio dalle 14 alle 17. Le previsioni meteo sono buone e dunque si conferma che l’evento si svolgerà regolarmente.

Il programma di questa edizione è molto ricco e prevede attrazioni su tutto il lungomare di San Terenzo, per l'occasione chiuso al traffico tra le 14 e le 19.



Si consiglia a tutti coloro che vorranno partecipare di sostare presso i parcheggi di San Terenzo (Bagnara e Campetto) o della Venere Azzurra (lungomare e Vallata), o di utilizzare i bus di linea che nel corso della manifestazione transiteranno in Via Gozzano, nella parte alta del paese. Inoltre, sarà possibile usufruire di un bus navetta gratuito che collegherà il Palaspezia con San Terenzo nel pomeriggio del 4 Febbraio, con partenze dal Palaspezia alle 13.30, 14.15, 15.00 e ritorno da Via Gozzano alle 17.00, 17.45, 18.30.



Per quanto riguarda il programma della manifestazione, al centro della passeggiata sarà collocato il palco da cui Caccia DJ intratterrà i presenti con la sua musica e sul quale si svolgerà la premiazione del concorso per la mascherina più bella. Tutti gli iscritti al concorso riceveranno un piccolo dono, mentre ad essere premiati saranno i cinque travestimenti maschili e femminili più belli e la miglior coppia o gruppo, ed infine il primo classificato assoluto, che riceverà la statuina di un clown in argento.



Le attrazioni principali per grandi e piccini saranno i trampolieri, gli animatori e gli scultori di palloncini di Abygaille Family Art Cafè di Sarzana e la parata del Sogno Barocco del gruppo Teatro Scalzo di Genova.



Inoltre, i bambini potranno lasciarsi decorare il viso dal truccabimbi, partecipare ad un laboratorio e costruirsi una mascherina da soli, manovrare le marionette di nonno Sergio o partecipare ai giochi di gruppo organizzati da decine di volontari nei punti gioco sulla spiaggia.

Prima della premiazione delle mascherine, sarà organizzato un lancio di palloncini in ricordo della “regina del Carnevale” Carla Gallerini. Inoltre, gli artisti di Sala Cargià si ispireranno alla giornata di festa per dipingere i loro quadri.



Inoltre, la festa continuerà anche dopo il 4 Febbraio: le foto scattate al Carnevale di San Terenzo e caricate sulla pagina Facebook della manifestazione potranno partecipare al concorso “Fotografa il tuo Carnevale” e la più bella vincerà un premio speciale.



Si ricorda che l'evento è organizzato dal Comitato Carnevale di San Terenzo, che raggruppa le associazioni attive nel borgo: Pro Loco, Comitato di Frazione, Borgate Marinare San Terenzo e Venere Azzurra, Audax, Santerenzina, ASCOS, Pescasport, Trabastia, Borgo del Gozzano e Sala Culturale Cargià. Un sostegno determinante viene dal Comune di Lerici e da STL – Sviluppo Turistico Lerici, mentre gli sponsor principali sono Autoligure e Coop 1° Maggio, oltre ai commercianti del paese.



Maggiori informazioni ed il programma dettagliato sono disponibili sul sito web della manifestazione: http://www.carnevaledisanterenzo.it.