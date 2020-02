San Terenzo si prepara per il gran carnevale

Golfo dei Poeti - Domenica 23 febbraio grande chiusura del periodo carnevalesco: arriva l’appuntamento con il Carnevale di San Terenzo, organizzato dal Comune di Lerici insieme al Comitato che raggruppa tutte le associazioni del borgo e Sviluppo turistico Lerici.

Il programma di questa edizione prevede una serie di attrazioni su tutta la fascia a mare di San Terenzo, dalla spiaggia alla passeggiata e all'intero lungomare, per l'occasione chiuso al traffico. L’evento si svolgerà come da tradizione nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 17.30.

Punto centrale della manifestazione sarà il palco, collocato al centro della passeggiata, da cui Caccia DJ intratterrà i presenti. Attorno al palco e su tutto il lungomare si svolgeranno le spettacolari parate e i corsi mascherati, che coinvolgeranno grandi e piccini, guidati dalla musica della Ciaffero Band del Teatro Scalzo di Genova e dagli animatori di Abygaille Family Art Cafè.

Anche quest’anno tornerà il concorso per la mascherina più bella: il primo classificato riceverà la statuina di un clown in argento, ma ad essere premiati sul palco saranno anche i travestimenti maschili e femminili più belli e la miglior coppia o gruppo di mascherine. Tutti gli iscritti al concorso riceveranno comunque un piccolo dono.

I bambini potranno inoltre lasciarsi decorare il viso dal truccabimbi, partecipare al laboratorio grazie al quale imparare a costruire una mascherina, manovrare le marionette di nonno Sergio e partecipare ai giochi di gruppo organizzati da decine di volontari nei punti gioco sulla spiaggia.

Gli artisti di Sala Cargià si ispireranno alla giornata di festa per dipingere i loro quadri.

Prima della premiazione delle mascherine, sarà il momento dell’emozionante lancio di palloncini in ricordo della “regina del Carnevale” Carla Gallerini.

La festa continuerà però anche dopo il 23 febbraio: le foto scattate al Carnevale di San Terenzo e caricate sulla pagina Facebook della manifestazione potranno infatti partecipare al concorso “Fotografa il tuo Carnevale” e la più bella vincerà un premio speciale.“Il Carnevale rappresenta una tradizione profondamente radicata nel nostro territorio, che si rinnova ogni anno con nuove proposte e intrattenimenti – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. Non possiamo che essere grati alle associazioni che con passione e impegno portano avanti ogni giorno la memoria e i costumi del nostro territorio, un’eredità che abbiamo il dovere di tenere viva il più possibile e che rappresenta l’elemento identitario di una comunità”.

“Il Carnevale di San Terenzo è la principale manifestazione del territorio lericino nel periodo invernale - dichiara Giorgio Bonvicini, coordinatore del Comitato -. Anche quest’anno ci aspettiamo più di tremila persone sul nostro lungomare e stiamo dando il massimo affinché il 23 febbraio sia una giornata meravigliosa per tutte le famiglie che parteciperanno. Un enorme “grazie” a tutti i volontari delle associazioni santerenzine”.

In occasione dell’evento la viabilità subirà le seguenti modifiche: dalle ore 14 alle ore 19 divieto di transito in Via Garibaldi, dalla rotatoria di Bagnara fino al lungomare, e dallo stabilimento balneare Colombo verso il centro abitato. Dalle ore 12 alle ore 19 divieto di sosta su tutto il lungomare fino a Villa Magni.

Maggiori informazioni e il programma dettagliato della giornata sono disponibili sulla pagina Facebook della manifestazione: www.facebook.com/carnevaledisanterenzo.

Il Comitato Carnevale di San Terenzo raggruppa le seguenti associazioni: Pro Loco, Comitato di Frazione, Borgate Marinare San Terenzo e Venere Azzurra, Audax, Santerenzina, ASCOS, Pescasport, Trabastia, Borgo del Gozzano e Sala Culturale Cargià. Un supporto determinante per il Carnevale è fornito dal contributo di Autoligure, Coop Liguria e dei commercianti di San Terenzo.