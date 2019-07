San Terenzo è pronta per "La tana dei turchi"

Golfo dei Poeti - San Terenzo si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi dell'estate. Doppio appuntamento, venerdì 12 e sabato 13 luglio, con la “Tana dei Turchi”, la rievocazione storica, organizzata dalla Pro Loco Di San Terenzo in collaborazione con il Comune di Lerici, che coinvolgerà tutto il borgo di San Terenzo e che quest'anno compie 15 anni.

Si parte venerdì 12 con la “Tana dei Bimbi”, che colorerà di giochi e divertimento la spiaggia del borgo e il lungomare. Giochi, esibizioni di sport rivolti ai più piccoli, laboratori, truccabimbi e scatti con i personaggi che animeranno la festa saranno protagonisti di un'intera serata, che si svolgerà dalle 20:00 alle 24:00 circa.

Il giorno seguente, sabato 13 luglio, a partire dalle ore 21:00 e fino all'1:00, sarà invece la volta della vera e propria rievocazione storica. Il borgo di San Terenzo diventerà per una sera lo scenario di una ricostruzione degli ambienti medievali, con spettacoli e intrattenimenti di ogni genere. Danze, esibizioni di falconeria, giocoleria con il fuoco e sbandieratori, fino al momento clou della manifestazione: lo sbarco dei Turchi e la battaglia per l'assalto al Castello. Gran finale della serata, lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il Golfo con colorati fuochi d'artificio.

A seguire tanta musica nella nuova Piazza Brusacà con dj set.

Sabato 13 sarà possibile visitare gratuitamente il Castello di San Terenzo, che per l'occasione ospiterà un vero e proprio accampamento degli armigeri, uno spazio dedicato al vino speziato medievale Ippocrasso e uno dedicato alla cartomante.

Per chi se le fosse perse, domenica 14, a partire dalle ore 18:00, il lungomare ospiterà nuovamente le esibizioni di giocoleria e falconeria, intrattenendo il pubblico fino alla fine del week end.

Dal 13 al 14 luglio, dalle ore 8:00 alle ore 24:00, il lungomare ospiterà inoltre il “Mercatino del Portiolo”: uno speciale allestimento dedicato all'evento con proposte artigianali per ogni gusto.

<”an Terenzo è pronta a ospitare uno dei più suggestivi e scenografici eventi che caratterizzano la stagione estiva – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. La “Tana dei Turchi” rappresenta una tradizione a cui tutto il territorio è particoalrmente legata, capace di emozionare e divertire, anno dopo anno, grandi e piccoli in egual misura. Un grande evento che richiede un notevole impegno da parte degli organizzatori, che ringrazio sentitamente per l'impegno ogni anno profuso per regalare una serata magica”.

“Consideriamo un grande successo essere arrivati alla XV edizione di una manifestazione nata quasi per gioco e che invece, di anno in anno, ha ottenuto sempre maggiore visibilità e successo, anche grazie alla progressiva introduzione di spettacoli ed esibizioni a cura di gruppi storici specializzati – aggiunge Piero Grassi, Presidente della Pro Loco di San Terenzo -. Un grazie va a tutti i soci sostenitori, che collaborano incessantemente alla realizzazione dell'evento, e a tutto il paese che, in maniera fattiva, collabora per la buona riuscita della festa”.

Per l'occasione, la viabilità subirà le seguenti modifiche:

Sabato 13 luglio, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 circa, sarà istituito il divieto di transito in via Garibaldi, dalla rotatoria di Bagnara e fino al lungomare di San Terenzo, e dallo stabilimento balneare Colombo verso il centro abitato di San Terenzo. Divieto di sosta, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, su tutto il lungomare di via Matteotti e via Mantegazza, fino a Villa Shelley.