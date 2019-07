Sala CarGià Atelier a cielo Aperto celebra Leonardo Da Vinci

Golfo dei Poeti - L'ottava edizione di Sala CarGià Atelier a cielo Aperto – Simposio d'arte, Cultura e Spettacolo al Parco Shelley di San Terenzo celebra il genio di Leonardo a 500 anni dalla sua morte.

Sottolinea Ezia Di Capua ideatrice e curatrice dell'evento dedicato al ricordo di Carla e Giacomo Gallerini -”Sarà un Simposio di grande spessore per il tema trattato appunto, il genio di Leonardo artista, scienziato e ricercatore, sviluppato da tutti i partecipanti, i i pittori, i musicisti, i poeti, fotografi, dagli allievi della scuola di danza e addirittura sarà tema ispiritatore della sfilata di moda realizzata in ultima serata ma, soprattutto sarà evento d'eccelleza nel Golfo dei poeti per la partecipazione di due relatori Riccardo Magnani e Giuseppe Bresciani ospiti di calibro internazionale che offriranno due visioni affascinanti del grande genio: “Leonardo da Vinci, il bianco e il nero” questo infatti sarà il titolo delle conferenze moderate da Andrea Marrone.

Ad inaugurare il simposio giovedi 18 luglio nel pomeriggio alle ore 17,15 sarà Giuseppe Bresciani, scrittore comasco che, anche attraverso il suo ultimo libro intitolato “Le infinite ragioni”- frutto di anni di studio dedicati al genio toscano, ci presenterà un Leonardo senza veli, disegnando una figura umana straordinaria universalmente nota. Insieme a lui i poeti del Golfo dei Poeti reciteranno le quartine di Leonardo sulle straordinarie improvvisazioni al pianoforte di Kusalanda Alcozer, un altro momento emozionante sarà anche quello dedicato al ricordo di Anna Magnavacca indimenticabile amica e poetessa negli anni, molto vicina a Sala CarGià. Si attendono in questo contesto di festa della cultura le Istituzioni locali che anticipatamente si ringraziano.

Alle ore 21.00 del medesimo giorno 18 luglio, grande concerto di Kusalanada Alcozer con improvvisazioni ispirate ai grandi temi storici musicali Ars Nova – Rinascimento – Romanticismo - Barocco – Classicismo e reading di poesia con Simona Giorgi

Venerdi 19 luglio alle ore 21,00: Concerto di musica classica per chitarra e pianoforte: 94 Corde in concerto con Alessio Barbieri e Antonio Micheli

Sabato 20 luglio alle ore 21,00 Note e Colori d'una sera d'estate: Viaggio nel tempo, a passo di danza tra ritmi, melodie e diverse cuture, Direzione Artistica Monica Cidale – Coreografie Niccolo' Di Stani, Cristina Carmerzan, Samuele Quarta, Mattia Sarti-Corpo di ballo RL Dance Company e SSD Racconto Latino – DJ: Xander Ace – Danza e Sacatti d'autore: Fotografie di Fabio Gianardi

Domenica 21 luglio alle ore 17,00 – Consegna degli attestati di partecipazione agli artisti pittori a seguire Riccardo Magnani, uno dei dei più affermati e preparati studiosi di Leonardo da Vinci e del Rinascimento , molti i suoi libri e le conferenze tenuti in Italia e all'estero. Studioso dei dipinti di Leonardo da Vinci al punto da individuare una serie di aspetti finora ritenuti misteriosi e che indubbiamente illuminano il percorso della storia verso nuovi bagliori della conoscenza. Grazie ai suoi studi e alle intuizioni tanto originali quanto veritiere Riccardo Magnani è da considerarsi un esperto nella valutazione di quegli aspetti misteriosi e nascosti del grande genio del rinascimento riuscendo a tradurre in termini di scrittura l’enorme bagaglio culturale nascosto nelle sue opere.

Domenica alle ore 21,00 conclusione del Simposio con Red Carpet e la sfilata di moda “Fashion in the night” firmata Antonietta Guarino La Rouche che festeggia il decimo anno di attivita' nell' Haute couture presentando una collezione esclusiva dedicata alla pellicceria e all'abito da sposa Si ringraziano per la partecipazione straordinaria all'evento le cantanti Sara Donaggio, Chiara Vergassola e le ballerine di Dimensione Danza

Si ringraziano per il patrocinio gratuito all'VIII edizione del Simposio d'Arte Cultura e Spettacolo, il Comune di Lerici la ProLoco di San Terenzo e il Lions Club.