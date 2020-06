Rotaract Club Sarzana-Lerici, una nuova realtà nata nel periodo più duro

Golfo dei Poeti - Nel pieno dell’emergenza sanitaria è nato il Rotaract Club Sarzana Lerici, grazie all’intraprendenza dei suoi fondatori e grazie soprattutto al fondamentale supporto da parte del Rotary Club Sarzana Lerici, ovverosia il loro Rotary Padrino.

Il Rotaract è un’associazione non lucrativa costituita da giovani dai 18 ai 30 anni che si mettono al servizio della comunità locale dove gli stessi Club sorgono. "Siamo molto fieri di essere riusciti in un’impresa così ardua - commenta il presidente avv. Francesco Marzano - soprattutto nel periodo in cui stiamo vivendo; saremo al servizio dei Comuni di Lerici e di Sarzana, proprio per rispondere alle esigenze che tali Comuni manifestano oltre ad essere in prima linea nell’organizzazione di service in favore di soggetti bisognosi o più in generale in favore dei nostri Comuni. Vista la mia esperienza pregressa nel mondo Rotaract (ne ho già fatto parte in un club toscano) la mia intenzione è formare un gruppo di giovani ragazze e ragazzi nell’ottica che diventino un giorno dei leader".

Il Rotaract, difatti, oltre ad essere un supporto per la comunità, consente al singolo socio di imparare ad esporre delle problematiche, manifestare delle opinioni, esporre relazioni dinanzi ad una platea di destinatari”.



Il Club è composto da:

avv. Francesco Marzano: Presidente

Francesco Sergiampietri: Vice Presidente

Alessandro Pera: Prefetto

Alessio Mamino: Segretario

Andrea Parise: Tesoriere

Matteo Baratta: Consigliere Vice Prefetto

Riccardo Buso: Consigliere Commissione Finanze

Andrea Fornai: Consigliera Commissione Comunicazione e Pubbliche Relazioni

Carlotta Marrani: Consigliera Commissione Comunicazione e Pubbliche Relazioni

Francesca Paganini: Consigliera Commissione Comunicazione e Pubbliche Relazioni

Nicola Parise: Consigliere Vice Segretario

Mattia Ricciardi: Consigliere Vice Tesoriere

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria di Club: sarzanalerici.club@rotaract2032.it