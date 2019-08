Rosalba Raimondi espone a Sala Cargià

Golfo dei Poeti - Sabato 17 agosto alle 21 a ingresso libero, presso lo spazio espositivo di Sala Culturale CarGià in Via Angelo Trogu.54 a San Terenzo, è stata inaugurata con successo di pubblico e di critica la mostra dell'artista Rosalba Raimondi intitolata: “Meduse il ri-ciclo vitale” a cura di Ezia Di Capua. La mostra che ha il patrocinio di Sala CarGià del Comune di Lerici e della ProLoco di San Terenzo è visitabile fino al 24 agosto, tutti i giorni dalle 18 alle 23. L'artista, riflessiva e creativa ci presenta la sua prima personale che si fa dialogo intimo con le tele dove materiali usati, dimostrano il loro potenziale estetico, narrativo ed energetico e si esprimono rigenerati attraverso una poetica onirica e surreale. ”Leggo le tele di Rosalba Raimondi come corpi pittorici - sottolinea la curatrice Ezia Di Capua -, e il suo pensiero intorno alla pittura intesa non esclusivamente come dialogo con la bidimensionalità della tela, ma come parte integrante di un messaggio anche grammaticale in cui le forme e il colore giocano sul lirismo luce-materia nei territori misteriosi del mare e indagano in eqiuilibrio sull’ecclissi del pensiero nell’alba della poesia".

"Una mostra iniziatica che dona suggestioni e suggerisce riflessioni volte all’intimo della ricerca introspettiva.

Sperimentando le inquietudini della materia plasmata e addomesticata, violata ed amata, ciascuno può trovare nel fascino delle creature marine la sua relazione tra scultura poesia, pittura e scultura. Universo sconosciuto che contiene forme e contenuti instabili, di cui non conosciamo l’origine, né il destino. Qui vediamo solo un tratto di percorso, artistico della Raimondi fascinoso orizzonte in grado di scatenare la nostra fantasia e non farla rinchiudere in una monade, senza più respiro, né sogni".