Riprendono i corsi di Unitre

Golfo dei Poeti - Riprendono , dopo le vacanze estive, le attività dell'Unitre di Lerici.

Martedi 1 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 17,30 nell'aula dell'Unitre di Piazza Bacigalupi si effettueranno le iscrizioni per l'anno accademico 2019/2020.

Possono iscriversi tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni.

La quota di iscrizione comprensiva di assicurazione è di 55,00 euro e dà diritto a partecipare a tutte le iniziative.



Mercoledi 2 ottobre alle ore 16,15 nell'aula di Piazza Bacigalupi sarà presentato sommariamente il Programma annuale . A seguire sarà illustrato il corso di fotografia che sarà realizzato in collaborazione con l'associazione Anteas .



Venerdi 4 ottobre dalle ore 16,00alle ore 18,00 corso di fotografia ;

alle ore 18,00 nella Chiesa di San Francesco sarà celebrata la S Messa di apertura dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo e della nostra Unitre.



Si terranno , come nel passato, corsi di lingua inglese e di lingua spagnola

L'iscrizione per coloro che frequentano soltanto i corsi di lingua e di 25,00 euro .

Il corso per principianti di inglese sarà tenuto dalla Prof.ssa Diana Cavanna ed avrà luogo il venerdi dalle ore 9,00 alle 10,30

Il corso principianti di lingua spagnola sarà tenuto dalla Prof.ssa Yolanda Garcia il lunedi dalle 9,30 alle 11.00



Sabato 5 ottobre dalle ore dalle ore 11,00 alle 12,30 si terrà il corso intermedio di inglese.