Ricordo in musica per don Andrea Cappelli

Golfo dei Poeti - Tra gli avvenimenti che nel 2018, in diocesi, hanno suscitato emozione e dolore c’è stata di sicuro la prematura scomparsa di don Andrea Cappelli, quarantenne parroco della Serra e di Pugliola, avvenuta in ottobre. A ricordo del sacerdote, le comunità delle sue parrocchie e quella di Lerici hanno ora organizzato, in questo periodo di Natale, tre concerti, in altrettante chiese alle quali don Andrea era legato. Il primo dei tre concerti si è svolto ieri sera nella chiesa di Pugliola, tenuto dalla corale femminile “InCanto”, diretta da Cristina Benefico. Oggi pomeriggio alle 17 sarà la volta della chiesa di San Giovanni Battista Decollato alla Serra di Lerici ad ospitare il concerto “O Mistero !”, con il coro locale “Voci della Serra”, diretto da Marie Claire Stambac. Infine, giovedì prossimo alle 21, nella chiesa di San Francesco di Lerici, il maestro e organista Alessandro Carta dirigerà l’ultimo dei tre concerti. In tutti i concerti, le musiche sono intervallate da letture poetiche a cura dell’Unitre di Lerici, diretta da Eliana Bacchini. Tutti sono invitati.