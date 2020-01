Racconto animato di "Luna e Bambina" a Fezzano

Golfo dei Poeti - Incontro d'autore eccezionale, rivolto ai più piccoli, quello di questo pomeriggio a partire dalle 17.30 a O chi o a cà toa.

Alice Parodi racconterà il suo ultimo libro "Luna e Bambina". Una storia di viaggio e di coraggio, di calle e di farfalle, di amore e di stupore. Bambina, sola e piccolina, ha un'amica e l'unica cosa importante da fare è farglielo sapere!

Tra fiori, frutti, piccoli aiutanti e aquiloni, Bambina intraprende questo piccolo cammino, in nome di una cosa molto importante: l'amore. Alice Parodi, in arte "Il Cervello di Alìce", saltella tra una vita ed un'altra, tutte al tempo stesso. Nasce a Genova marzolina, dove vive fino ai 19 anni. Si trasferisce alla Spezia passando per Levanto, come il treno; vive un po’ a Parigi, poi torna alla Spezia. Viaggia per l’Europa, poi torna a La Spezia. Una laurea in ingegneria nella tasca posteriore destra, impegnata turista della musica, amante della gente, passionaria d’altri tempi, disegna e scrive e suona e parla un sacco. "Luna e Bambina" è edito da Piccoli Töpffer.