Quarant'anni di 'Briciole', torna lo spettacolo che segnò l'esordio nel '79

Golfo dei Poeti - Nel mese di dicembre prenderà il via al teatro Astoria la rassegna “Lerici in palcoscenico”, collaterale al canonico cartellone: quattro compagnie lericine porteranno sul palco cinque inediti spettacoli, a ingresso gratuito, intrattenendo la platea con irresistibili testi e sceneggiature. Sarà l'occasione per festeggiare un importante anniversario: il ricorrere del quarantennale della nascita della 'Compagnia delle Briciole', che stamani a Palazzo civico, con Catia Fusco e Serena Caluri, ha ritirato la targa omaggio donata dall'amministrazione comunale.

“La Compagnia delle Briciole, fondata nel 1979 da un gruppo di studenti, festeggia quest'anno 40 anni di attività ininterrotta di teatro comico amatoriale dialettale – commenta Paola Mauro, volto storico della Compagnia -. Diverse volte premiata al concorso di compagnie dialettali Elio Rossi di Chiavari, che coinvolge tutta la Liguria, la Compagnia ha interpretato sempre testi importanti, da Govi a Molière. a De Filippo e Goldoni. Quest'anno, per festeggiare il quarantennale, sarà riproposta al pubblico la Commedia 'Afe' che Bordelo', scritta dai componenti della Compangia proprio in occasione del debutto nel 1979”.