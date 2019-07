Pugliola, concorso canoro "L'Usignolo"

Golfo dei Poeti - Sabato 27 e domenica 28 luglio a Pugliola si svolgerà la decima edizione del concorso canoro 'L'Usignolo' organizzata dal Centro Sportivo Pugliola. I concorrenti gareggeranno entrambe le serate senza eliminazioni con cover e/o inediti solo in lingua italiana. É possibile esibirsi con base su chiavetta usb o base fornita dall' organizzazione o con accompagnamento musicale. I concorrenti beneficeranno di cena a prezzo convenzionato poiché la gara di canto si svolgerà all' interno della Sagra del Muscolo con specialità di mare e terra e dolci fatti in casa. Per partecipare é necessario iscriversi pagando 5€.



Per informazioni ed iscrizioni contattate i direttori artistici:

1. Lorenzo Caluri (tra i direttori artistici della gara canora)al 3331754759 o all' e-mail lorenzo.caluri@gmail.com

2. Emanuela Trebino +39 347 514 4287



Le iscrizioni termineranno alle 15 del giorno 27 luglio. La giuria tecnica (fra i quali Sara Donaggio e Andrea Del Santo) decreterà i primi tre classificati. Ci saranno altri due premi aggiuntivi tra cui il confermatissimo Premio della Critica.