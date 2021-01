Pubblicato il bando del concorso 'Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti'

Golfo dei Poeti - E' stato pubblicato il bando del Concorso internazionale “Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti” III edizione – Organizzato dall'Associazione Culturale Portus Veneris www.associazioneculturaleportusveneris.com

Nelle prime 2 edizioni uno dei concorsi letterari tra i più partecipati in Italia.

Con il patrocinio del Comune di Porto Venere e della Regione Liguria.

Il Comune di Porto Venere assegnerà inoltre il

“Premio Speciale Porto Venere - Cultura Arte Spettacolo e Giornalismo 2021”

per la divulgazione e la comunicazione della cultura nel mondo.

Presidente di Giuria Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore;

Vice Presidente Marina Pratici Ambasciatrice della Cultura italiana nel mondo,

scrittrice, poetessa e critico letterario.

Altri Giurati:

Biancamaria Rizzardi Prof. Ordinario Università di Pisa in Letteratura inglese e dei paesi in lingua di lingua inglese;

Marzia Dati ricercatrice Letteratura Università di Pisa ed esperta in arte e cultura russa;

Rita Iacomino poetessa e scrittrice;

Lorenzo Masi operatore culturale, Direzione artistica e segreteria.



Scadenza invio opere 31 marzo 2021 - Premiazione presso la Sala consiliare Comune di Porto Venere domenica 30 maggio 2021.

Per informazioni e invio bando di partecipazione contattare il 338 3017820.

Segreteria e mail ass.portusveneris@libero.it.