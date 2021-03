Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” all’architetto Stefano Giovannoni

Golfo dei Poeti - Con il patrocinio dell'assessorato per lo Sviluppo economico, per l’industria, la ricerca e innovazione, l’immigrazione ed emigrazione della Regione Liguria, mercoledì 10 marzo 2021 presso la Sala Cristoforo Colombo in Regione Liguria a Genova (via Fieschi nr. 15), sarà assegnato il Premio LericiPea Golfo dei Poeti sezione “Liguri nel Mondo” 2020 all'architetto, designer industriale e interior designer di origini spezzine Stefano Giovannoni, per essere testimone del “genio ligure” nel Mondo: i suoi lavori, infatti, fanno parte dell'archivio permanente del Centro Georges Pompidou di Parigi, figurano nella collezione del Moma di New York e sono molto apprezzati ultimo in Cina, per il cui mercato ha appositamente disegnato “Oriental Tales” (Alessi).

La premiazione sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del Premio LericiPea Golfo dei Poeti (https://www.facebook.com/LericiPea/).

Chiunque volesse partecipare alla diretta streaming, può mandare una mail alla Segreteria Organizzativa del Premio all’indirizzo info@lericipea.com entro e non oltre mercoledì 10 marzo alle ore 10, e riceverà il link diretto per partecipare.



Alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà a partire dalle ore 11:00, parteciperanno collegate in streaming le facoltà di Architettura delle Università degli Studi di Roma, Firenze, Milano e Torino. Dopo i saluti iniziali del responsabile del Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità Ivano dalla Giovanna, di Pier Gino Scardigli, Presidente del Premio LericiPea Golfo dei Poeti e di Sergio Buttiglieri, Style Director Cantieri Sanlorenzo, Adriana Beverini, responsabile della sezione "Liguri nel Mondo" 2020, procederà ad una breve introduzione sull'importanza e la storia del "Premio LericiPea Liguri nel Mondo". A seguire, dopo la proiezione di un breve video di presentazione a cura dello Studio Giovannoni, l’Architetto Stefano Giovannoni, dal suo studio di Milano, sarà a dialogo con il Prof. Carlo Vannicola (in diretta streaming dall'Università di Camerino) e con il Prof. Mario Ivan Zignego dell'Università degli Studi di Genova, presente invece in Sala Cristoforo Colombo. Al termine, l'Assessore per lo sviluppo economico, per l’industria, la ricerca e innovazione, l’immigrazione e emigrazione della Regione Liguria Andrea Benveduti assegnerà il Premio LericiPea "Liguri nel Mondo" 2020 a Stefano Giovannoni. A moderare la premiazione Lucilla Del Santo, Event Manager del Premio LericiPea Golfo dei Poeti.



La sezione del Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” è nata nel 1994 con il contributo determinante dell'allora assessorato al Lavoro ed Emigrazione della Regione Liguria, che ne ha prontamente compreso l'importanza. Dopo essersi limitato nei primi anni a premiare esclusivamente poeti liguri residenti all'estero, dal 2000 ha ampliato i propri orizzonti, cogliendo le istanze di contemporaneità pervenute da tutto il mondo. Oggi è questa la sezione più eterogenea del Premio LericiPea-Golfo dei Poeti, poiché accoglie non solo gli artisti, ma tutti coloro che si sono distinti o divenuti, attraverso il proprio lavoro, delle "eccellenze liguri" nel mondo.



"Riteniamo molto importante continuare a mantenere questo rapporto tra la Liguria e il mondo, afferma il Presidente del Premio LericiPea Golfo dei Poeti, Pier Gino Scardigli, anche per non dimenticare che la nostra Regione, più di altre, è stata testimone nel tempo del fenomeno dell'"emigrazione", oggi, per lo più, trasformato nell' altrettanto problematico aspetto dell'immigrazione.

Negli ultimi anni, come ricorda Adriana Beverini, si sono susseguiti vincitori di alto livello; per citarne alcuni, ricordiamo: David Bellatalla antropologo ligure che per la sua opera umanitaria in Mongolia ha ricevuto la Medaglia d'Oro del Governo della Mongolia e della Croce Rossa e il Premio "Paul Harris Fellow" del Rotary International per le iniziative a favore dei bambini di strada di Ulan Bator; Giuseppe Scognamiglio Ambasciatore del Kuwait, Alessandra Pierini, imprenditrice genovese che da più di vent'anni a Parigi è diventata un punto di riferimento di eccellenza del “made in Italy”, e da ultimo, lo scorso 8 agosto, il grande architetto e senatore a vita Renzo Piano.



“Sanlorenzo, primo cantiere navale monobrand al mondo per numero di imbarcazioni prodotte oltre i 24 metri, vincitore del Compasso d'Oro 2020, da sempre organicamente collegato con il mondo del design e dell'Arte, non a caso è anche main partner del Premio LericiPea” ha detto Sergio Buttiglieri Style Director Sanlorenzo

che prosegue: “Sanlorenzo ritiene importante sostenere questa eccellenza ligure che ogni anno premia importanti poeti internazionali e che valorizza i liguri che si sono distinti nel mondo per il loro operato come in questo caso il designer Stefano Giovannoni, che da sempre ha saputo ideare pezzi particolarmente iconici diventati autentici bestseller venduti in tutto il mondo. E purtroppo anche copiati. Ma questa è la sorte in cui incappano i precursori di nuove poetiche”.