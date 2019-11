Premio Caterina Buila, Porto Venere premia gli studenti più meritevoli

Golfo dei Poeti - Si è tenuta ieri pomeriggio presso la sala consiglio del Comune Di Porto Venere la 5a edizione del premio dedicato a Caterina Buila. Anche quest’anno l’amministrazione ha voluto premiare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e secondo grado che si sono distinti alla fine del proprio ciclo di studi con la massima valutazione. Ravenna Beatrice è la studentessa che ha ultimato il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti, mentre per la scuola secondaria di secondo grado sono stati premiati Bozzano Tesei Lorenzo, Gerbelli Giacomo e Viaggi Serena.



“Siamo molto orgogliosi di aver premiato anche per il 2019 i nostri giovani concittadini - dichiara il sindaco Matteo Cozzani – il loro impegno negli studi scolastici rappresenta una speranza per il futuro di tutta la comunità portovenerese. In un contesto sociale dove il merito e l’eccellenza non sono sempre visti come valori a cui ispirarsi, vogliamo rimarcare la scelta di premiare coloro che si sono distinti nel loro percorso di studi, ricordando allo stesso tempo la figura di Caterina Buila, mantenendone vivo il ricordo nella nostra memoria".