Poche ore all'ingresso in scena per Ennio Fantastichini e gli altri attori di "Tempi nuovi"

Golfo dei Poeti - Un nucleo familiare investito dai cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra epoca: elettronica, mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni. Lo spettacolo “Tempi nuovi” di Cristina Comencini, in scena oggi, martedì 13 marzo, al Teatro Astoria, ore 21, mette in scena un vero e proprio terremoto che sconvolge comicamente la vita dei quattro personaggi e li pone di fronte alle contraddizioni, alle difficoltà di un tempo in cui tutto ci appare troppo veloce per essere capito ma in cui siamo costretti a immergerci e navigare a vista. Giuseppe è uno storico che vive circondato da migliaia di libri, carico di tutto ciò che ha studiato e scritto; il figlio Antonio vola in vece leggero nella sua epoca fatta di collegamenti rapidi e senza legami col passato; Sabina, moglie di Giuseppe, è una giornalista che si sente moderna; Clementina è la figlia maggiore della coppia e ha in serbo per loro una notizia che metterà a dura prova la (presunta) modernità della madre.

Una sorpresa attende i protagonisti: a portare in scena la vera rivoluzione sarà proprio Giuseppe, insospettabile all'interno della saga familiare, che preparerà nel finale un colpo di scena per i “suoi”, non volendo essere l'unico a portare tutto il peso del passato e della Storia.

Nei panni dei protagonisti della vicende un cast di formidabili attori: Ennio Fantastichini, Iaia Forte, Marina Occhionero e Nicola Ravaioli.

"Una disamina sulla modernità, sviscerata attraverso un confronto generazionale fatto di racconti, rievocazioni del passato con quegli album di famiglia che sembrano ormai lontani e sbiaditi ricordi – commenta Claudia Gianstefani, consigliere delegato al Teatro -. Una commedia che riflette la quotidianità che ognuno di noi vive, divisa tra passato e futuro. Sulla scena, guidata dalla grande Cristina Comencini, autrice e regista dello spettacolo, un cast di grandi attori. Un appuntamento da non perdere".