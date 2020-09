Plusultra e Beate Terre a Fourteen Art Tellaro

Golfo dei Poeti - Il progetto Plusultra/Beate terre di Daniela Spaletra sarà a Fourteen Art Tellaro (in Piazza Figoli) dal 19 settembre al 4 ottobre.



PLUSULTRA/Full HD Video, 3:00min./2019. - Il confine da sempre, mostra il suo carattere fondamentale che è quello di segnalare il luogo di una differenza, di una separazione, di una chiusura reale o presunta che sia. Le panne unite tra loro e legate in modo tale da creare un quadrato, formano una barriera, un dentro e un fuori diviso da un confine che risulta essere però instabile e mobile dovuto al movimento dell’acqua.

All’interno del quadrato un liquido giallo viene contenuto per pochi secondi dalla rigidità delle barriere per poi iniziare a fuoriuscire spontaneamente e cominciare a mescolarsi con il resto del mare.

L’apertura forzata delle barriere invece, sarà una prova per cercare di riattivare uno spazio chiuso, affinchè metaforicamente tutte le identità possano incontrarsi ed essere sullo stesso piano, ed ognuna di loro esistere in quanto confermata dalle altre. Si crea così uno spazio “altro” che diventa comune, che mescola, unisce e non divide, senza ostilità, ma con fluidità e lentezza, permettendo giustapposizione del vicino e del lontano, del fianco a fianco, uno spazio che include e non nega. Con l’apertura si aiuta, in un certo senso, il processo inevitabile di unione iniziato spontaneamente e a noi visibile grazie al colorante.

Il gesto dell’apertura diventa pratica di tolleranza, di convivenza, d’accettazione, diventa trasformazione, riduce drasticamente la rigidità dello spazio e il suo potere, ne annulla altresì il suo tratto più ostile ed aggressivo e diventa spazio allargato. Il tentativo di circoscrivere una porzione d’acqua all’interno di uno spazio, di creare un rigido confine in mezzo al mare, è decisamente fallito.



BEATE TERRE/Collage/misure variabili/2020. - Il collage della serie “Beate Terre” invece, formato dall’unione delle immagini di due territori Tellaro e Marsiglia crea un luogo immaginario liberato da limiti e confini, una nuova terra, inesplorata e piena di possibilità che non ha più la funzione di rappresentare uno spazio specifico, ma quella di porsi come luogo mentale aperto ed accessibile.

Un territorio libero.