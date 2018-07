Piscina Naturale, atto primo. Un bagno di folla e divertimento

Quella di sabato sarà un'altra giornata dedicata allo sport e alla musica che si rinnova. Alla Palmaria la manifestazione si rinnova la "Trekking & Swimming".

Golfo dei Poeti - Ritorna sabato 21 luglio il primo dei due ormai tradizionali appuntamenti con la Piscina Naturale di Porto Venere: un evento diventato un punto di riferimento per tutti quelli che vogliono provare la traversata verso l’Isola Palmaria direttamente a nuoto oppure a bordo di più rilassanti materassini o canotti. L’interdizione del traffico dei mezzi nautici dalle ore 12 alle ore 19 consentirà ai bagnanti, a partire dalle 15 e fino alle 18, di stare in acqua in un tratto di mare abitualmente molto trafficato. Per il rientro alla Spezia saranno effettuate 8 corse supplementari di bus di linea dalle 17 alle 19.30. Come ogni anno ad animare la giornata con la loro musica ci saranno i dj di Radio Nostalgia ed i bagnanti potranno divertirsi tra tuffi e giochi d’acqua sullo scivolo gonfiabile posizionato al centro della piscina naturale.



Nel corso della Piscina Naturale si svolgerà, come ogni anno, sull'isola Palmaria la manifestazione "Trekking & Swimming", organizzata dall’associazione Mangia Trekking. I partecipanti partiranno per l’escursione dalla baia del Terrizzo alle 9.15 e dopo aver effettuato il periplo dell’isola con bagno di mare alla Baia del Pozzale, alle 15.30 si ritroveranno a “Carlo Alberto” per la mitica traversata dalla Palmaria a Porto Venere con ritorno. Le partenze dalla città avverranno alle 8.30 dalla passeggiata Morin (molo traghetti); oppure da Porto Venere con il servizio barcaioli. Per informazioni e prenotazioni: 347 4772664 - 328 9079752.



La sicurezza dei bagnanti nell’arco della giornata sarà assicurata dalla presenza dei mezzi nautici di soccorso e personale messi a disposizione da Capitaneria di Porto della Spezia, Polizia Nautica, Cnes, Comsubin, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Municipale. Saranno impegnate anche molte associazioni di volontari quali la Pubblica Assistenza "Croce Bianca" Porto Venere, Pubblica Assistenza "Croce Bianca" Le Grazie, 118, la Società Nazionale di Salvamento, il Soccorso Alpino, la Protezione Civile, l’Associazione Mangia Trekking, l’Unione Sportiva Porto Venere, l’Associazione Italiana Salvamento Cani e l'Associazione Life on the Sea.



Un appuntamento davvero imperdibile per godersi una giornata di mare in una delle tratte di mare più belle del Golfo dei Poeti trasformata per qualche ora in una grande piscina naturale. Per informazioni: www.eventiportovenere.com, Facebook: Eventi Porto Venere, Instagram: eventiportovenere.