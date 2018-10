Pirandello, Miss Marple e Cous Cous Klan per l'Astoria di Lerici

Pronto il cartellone di prosa del teatro lericino, si torna a sette spettacoli.

Golfo dei Poeti - Si rafforza l'offerta teatrale dell'Astoria di Lerici. Il programma della stagione 2018-19 approvato in questi giorni dall'amministrazione fa segnare un incremento di spettacoli rispetto all'anno scorso, e questo grazie soprattutto, ma non solo, alla sortita extraspezzina della rassegna 'Fuori Luogo', che ha deciso di mettere il naso fuori dal capoluogo per toccare altri comuni della provincia. La stagione di prosa 'regolare' torna sette piece, una in più rispetto all'anno scorso. Si apre l'11 dicembre con A testa in giù, commedia con Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni. Per il secondo spettacolo si va al nuovo anno: appuntamento pirandelliano il 9 gennaio con Il fu Mattia Pascal. Seguirà Poker, commedia che, come suggerisce il titolo, ruota attorno al tavolo verde: sul palco la Compagnia Gank. Il primo febbraio l'Astoria accoglierà La cena delle belve, dolceamare commedia ambientata nel 1943 nata dalla penna di Vahé Katcha. Il 15 febbraio sarà il turno di Infanzia felice, un viaggio nella famiglia e nella scuola di oggi, di e con Antonella Questa. Il 12 marzo sul palco, nel segno di Agatha Christie, saliranno Maria Amelia Monti e Roberto Citran per Miss Marple, giochi di prestigio. Chiusura il 31 marzo con Cous Cous Klan di Carrozzeria Orfeo, ambientato in un futuro dove ogni risorsa idrica è stata privatizzata ed è sorvegliata da guardie armate. I sette spettacoli avranno un costo di circa 60mila euro per quanto concerne i cachet, somma a cui si aggiungono circa 18mila euro di spese tecniche, pubblicità e biglietteria. Possibile abbonarsi al costo di 110 euro. Biglietti: 25 intero e 23 ridotto per ogni spettacolo eccezion fatta per 'Infanzia felice' e 'Cous Cous Klan' (23 e 20).



Cinque in tutto, uno in più rispetto alla passata stagione, gli spettacoli della rassegna Lerici in palcoscenico, a cura delle compagnie locali A Sembiada, Compagnia delle briciole, Compagnia teatro iniziatico e Marilontani. Inoltre, nel corso della stagione, in data ancora da definire, la Compagnia dell'Accadente metterà in scena Le serve di J. Genet, spettacolo organizzato per raccogliere fondi, grazie alla bigliettazione, a favore della Pubblica assistenza di Lerici.



Fuori luogo porterà all'Astoria sei spettacoli: Il controllore de Gli Omini (4 aprile), Andromaca de I sacchi di sabbia più quattro spettacolo della rassegna Fuori luogo Kids, dedicata ai più piccoli: La stanza dei giochi (29 gennaio), Domino (20 febbraio), Carmensita (4 marzo), tutti alle 10 del mattino.