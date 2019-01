Parte la stagione concertistica di Suoni dal Golfo

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici e l'Associazione culturale Suoni dal Golfo sono lieti di annunciare la creazione della prima Stagione concertistica, che si terrà con cadenza mensile al Teatro Astoria da gennaio 2019, sotto la direzione artistica del Maestro Gianluca Marcianò e la preziosa consulenza del Comitato artistico composto dai Maestri Giuseppe Bruno e Valentina Renesto.

Ancora una volta, un dono alla città, ai suoi cittadini, per accompagnarli alla scoperta del meraviglioso universo della musica colta.

“La nascita della nuova stagione concertistica rappresenta un nuovo importante tassello con cui arricchire ulteriormente la proposta culturale offerta da Lerici – commenta il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti -. Artisti di fama nazionale e internazionale saranno ospiti del nostro territorio per sei grandi appuntamenti, che ci accompagneranno da gennaio per tutto l'inverno, fino alla soglia della stagione estiva”.

“La stagione concertistica del Teatro Astoria – spiega Marcianò - vuole essere un ulteriore passo in avanti nell’offerta musicale della Città di Lerici che, avendo il suo fiore all’occhiello nel Festival Suoni dal Golfo ad agosto, attraverso un processo di “destagionalizzazione”, vogliamo diventi una metà importante del turismo culturale internazionale per tutto l’anno. Ulteriori sorprese attenderanno i lericini nel prossimo futuro”.

La Presidente dell'Associazione, Lidia Domicoli: “L'occasione è gradita per fare un ringraziamento speciale al Comune di Lerici per la fiducia e il grande supporto accordatoci. Con l'auspicio che il pubblico possa gradire e partecipare numeroso alla nostra iniziativa tenendo vivo l'amore e l'interesse per la musica in attesa del Festival, auguro a tutti, a nome dell'Associazione culturale Suoni dal Golfo, un inizio anno all'insegna delle emozioni, della bellezza e della cultura”.

Il territorio lericino sta rispondendo positivamente dopo ciò che si è vissuto l'estate corsa con 42 eventi, 60 solisti e quasi ottanta giovani provenienti da tutto il mondo, e che ha visto la partecipazione di migliaia di persone da Lerici, sino agli Stati Uniti e il Medio Oriente. Fondamentale l'importante sostegno ricevuto dall' “Hotel Shelley e delle Palme”: “L'entusiasmo del Festival mi ha coinvolta molto e per questo ho grande piacere di contribuire allo sviluppo dell'iniziativa sia ospitando gli artisti nel nostro Hotel sia organizzando gli incontri “Prima della Prima” sorseggiando un caffé in compagnia. Sono certa nel coinvolgimento di un folto pubblico, che parteciperà numeroso alle iniziative in programma” continua Clelia Guglielmoni, proprietaria dell'Hotel.

I giovani under 30 e i cittadini di Lerici potranno usufruire di un biglietto a prezzo ridotto e diventare sostenitori del Festival.