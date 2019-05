Palmaria Restaurant partecipa alla settimana nazionale della Celiachia

Golfo dei Poeti - Palmaria Restaurant, che fa parte dell'Associazione Italiana Celiaci (AIC), è attento alle esigenze specifiche dei propri clienti ed offre anche menu privi di glutine. La completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare visto che i cereali non permessi si ritrovano in molti piatti della tradizione culinaria italiana ma il menù vegetariano e l'inserimento di proposte gluten free; il tutto con preferenza per i prodotti biologici, il pescato a chilometro zero e le eccellenze delle regioni confinanti offrono una panoramica completa per gli amanti del cibo e di esperienze enogastronomiche.



Il Ristorante Palmaria e il Grand Hotel Portovenere aderiscono al programma Alimentazione Fuori Casa senza glutine dell’AIC offrendo un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci. Per la settimana Nazionale della Celiachia, dall’11 al 19 Maggio ha previsto uno sconto per i soci AIC che vorranno scegliere di provare i piatti gluten free che sono presenti all’interno del menu. Per il 2019 sono state integrate differenti tipologie di pasta come, trofie senza glutine, calamarata di mais, penna di riso integrale e altre varianti di farine di legumi in linea con le nuove tendenze alimentari.





Per prenotazioni

www.palmariarestaurant.com

+39 0187 790570