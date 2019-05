Omaggio alla Swing era a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Questa sera a Portovenere omaggio alla Swing era. Alfredo Ferrario al clarinetto e Yuri Biscaro alla chitarra intretterranno i convenuti sulla terrazza del Palmaria Restaurant & Venus Bar. A partire dalle 19 aperitivo e cena in compagnia di Champagne Pommery. Il concerto avverrà anche in caso di maltempo. L'aperitivo prevede ostriche nostrane, Tataky di spada, Tartare di Tonno Pinna Gialla con in abbinamento Champagne Pommery, Grand Cru Royal Millesime’ 2006 e Chardonnay Pinot Noir (15€). Possibilità di cena con pacchero "Morelli" su scampi in due consistenze e caviale italiano, tartare di ombrina e il suo gazpacho, bisquit cioccolato bianco noalya pistacchio mandorle e gele’ di fragole. In abbinamento, degustazione di Champagne Pommery, Grand Cru Royal Millesime’ 2006

Chardonnay Pinot Noir (50€). Per prenotazioni: +39 0187 790570, info@palmariarestaurant.com, www.palmariarestaurant.com