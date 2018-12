Oggi mattinata di visite guidate gratuite al Varignano

Golfo dei Poeti - Domenica 16 dicembre apertura straordinaria con visite guidate gratuite con l'archeologo alle ore 10 e alle ore 11.

Alle ore 12 Andrea NICOLINI si esibirà con voce e fisarmonica in "Un filo d'olio, parole e musica dal Mediterraneo. Da Aristotele a Montale".

Si chiude con degustazione di pane ed olio.





L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Teatro Pubblico Ligure e rientra in “Frantoi dell’arte. Spremitura di idee” ideato da Sergio Maifredi.



Biglietto intero 3 euro; biglietto ridotto per giovani tra i 18 e i 25 anni 1,50 euro; gratuito fino a 18 anni.

Non è necessaria la prenotazione.



Area archeologica e Sistema museale dell'antica città di Luna

Polo Museale della Liguria

via Luni 37, 19034 Luni (SP)

tel. 0187 66811

pm-lig.museoluni@beniculturali.it

www.luni.beniculturali.it

https://www.facebook.com/museoarcheologicoluni/