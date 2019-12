Oggi l'inaugurazione del "Diario di una vita" di Armida Pellegri

Golfo dei Poeti - Il Castello di Lerici ospita la mostra personale antologica dell'artista Armida Pellegri “Diario di vita”.

L'esposizione, che sarà aperta al pubblico a partire da sabato 7 dicembre 2019 e fino a lunedì 6 gennaio 2020, ripercorrà il percorso artistico della pittrice originaria di Tellaro, in un susseguirsi di tele realizzate in momenti diversi della sua vita.

La mostra sarà strutturata in quattro sezioni: paesaggi, notturni, ritratti e arte sacra. Un emozionante itinerario che, partendo dal tributo d'amore al luogo natio – Tellaro – si concluderà con la celebrazione della rassicurante ispirazione religiosa che domina nelle sue raffigurazioni di arte sacra.

“E' un percorso di vita, che racconta chi sono – spiega l'artista Armida Pellegri -. Attraverso le opere scelte parlo di me, di quella che sono, le tappe della mia crescita personale e delle vicende che hanno portato a formare quella che sono oggi. Racconto di Tellaro, della mia infanzia a correre libera, a piedi scalzi, sugli scogli. Delle persone che ho conosciuto e hanno lasciato in me segni importanti. Delle mie sorelle, che se ne sono andate prematuramente cambiando per sempre il senso della mia vita”.

Un vero e proprio percorso di vita, raccontato attraverso 102 opere a olio e un'esposizone fotografica che raccoglie immagini scattate tra il 1949 e il 1968.

“Il Castello di Lerici torna a ospitare un'artista locale, proseguendo il suo percorso di valorizzazione culturale – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Quella realizzata è un'esposione fortemente emozionale, dalla quale traspare l'anima dell'artista, genuina, mai filtrata dalle mediazioni o dai compromessi. Tele e scatti fotografici si intrecciano così in un susseguirsi di immagini, che scaturiranno nell'osservatore molti spunti sui quali riflettere”.

L'esposizione sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle ore 15:00 e sarà visitabile al pubblico negli orari di apertura del Castello di Lerici:

Fino al 22 dicembre - aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 (chiuso i lunedì non festivi).

Dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 - aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, con le seguenti eccezioni:

24 e 31 dicembre: aperto dalle 10.00 alle 13.00

25 dicembre CHIUSO

26 dicembre e 1 gennaio: aperto dalle 15.00 alle 17.00

Si informano i visitatori che, in caso di allerta meteo arancione per criticità idrologica, il Castello di Lerici resterà chiuso.