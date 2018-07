Nuovi pannelli per Lerici: "Percorso esperienziale tra natura e cultura"

Golfo dei Poeti - E' stato inaugurato ieri mattina, domenica 22 luglio, il nuovo progetto di valorizzazione del Comune di Lerici griffato “Lerici Coast”.

Diciassette pannelli illustrati in ceramica e dipinti a mano sono stati posizionati nei più significativi luoghi di interesse di Lerici, Tellaro e San Terenzo, dando vita a una rete culturale, architettonica e letteraria che unisce l'intero territorio comunale.

Il celebre Castello di Lerici, quello di San Terenzo, Villa Magni, l'Oratorio di San Rocco e quello 'n Selàa di Tellaro si affiancano così a luoghi meno conosciuti, ma di sicuro interesse culturale, come la “Carpaneta”, l'antica strada che unisce Lerici alla collina, o la “Serenella”, residenza per 37 anni di Paolo Mantegazza, e molti altri.

Nei supporti visivi è riportata una breve descrizione del luogo di interesse, in italiano e inglese. Chi desiderasse approfondire l'argomento potrà inoltre, attraverso un apposito QR-Code, a una versione estesa, con maggiori dettagli storici e architettonici.



.



Il progetto è frutto del lavoro di collaborazione, nella realizzazione dei testi, di storici e intellettuali del territorio: la Mutuo Soccorso di Tellaro, Riccardo Bonvicini per San Terenzo e il Prof. Enrico Calzolari per Lerici. Multimedialità ma non solo: il percorso è infatti arricchito dalla brochure in versione cartacea “Lerici Experience – Itinerari alla scoperta dei borghi”, reperibile nei punti informativi.



.