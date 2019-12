NataleRia, il programma delle feste natalizie e di inizio anno a Le Grazie

Golfo dei Poeti - Sarà un appuntamento diverso dal solito quello organizzato alle Grazie sotto l'egida della Pro Loco graziotta con il patrocinio del Comune di Porto Venere ed il supporto degli esercenti locali, della Porto Venere Sviluppo Srl, della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl, del Cantiere Valdettaro, della Forza & Coraggio Le Grazie, della Borgata Marinara Le Grazie, della Lega Navale Italiana La Spezia, di Vela

Tradizionale La Spezia e di tanti altri amici ed associazioni che hanno deciso di seguire questa avventura natalizia salmastra.

Giochi, musica e gli appuntamenti con l'immancabile Babbo Natale, sono queste alcune delle iniziative degli eventi in occasione delle feste natalizie e di inizio anno nel borgo delle Grazie, dedicati ovviamente ai più piccoli.

Un ricco programma che ha come centro operativo la zona del quartiere storico di Ria, nell'area dei giardini pubblici, dove è in corso di allestimento un Villaggio di Natale in pieno stile marinaro.

Il via questo sabato 7 dicembre alle 15.50 con l'apertura del nostro speciale Villaggio di Babbo Natale e con le iniziative dedicate ai più piccoli che potranno anche scrivere la loro letterina.