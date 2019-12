Natale è più bello senza bulli, recita speciale alle Grazie

Golfo dei Poeti - Iniziativa speciale contro il bullisimo all'asilo delle Grazie, nel territorio comunale di Porto Venere. Le insegnanti della scuola dell'infanzia che si sono prodigate per la riuscita del progetto sono Caterina Rufolo, Domenica Trotta, Nicoletta Mazzaì, Rosaria Pirozzolo, Palmina Di Caprio e preside Sandra Fabiani.



"Attraverso il testo interamente scritto dalle maestre si è voluto affrontare il tema del bullismo in maniera adeguata all età - si legge in una nota -. Già dalla scuola dell infanzia infatti è necessario che i bambini acquisiscano le competenze sociali per poter interagire con i pari, condividere e rispettare il pensiero altrui soprattutto sviluppare una propria identità, culturale che aiuti a, superare tutte le fragilità. La storia ha come protagonista un babbo natale che da piccolo aveva, atteggiamenti da bullo. Attraverso l'amicizia e la solidarietà tra pari diventa il nonno altruista e generoso che tutti conosciamo. Le canzoni che accompagnano il testo, sono inerenti all'argomento trattato. A partire dalla canzone "la bella bulla" che racconta di una ragazzina poco coraggiosa che ostenta atteggiamenti da bulla. Seguono canzoni sulla amicizia di Laura Pausini "A natale puoi" e "A modo mio" di Elisa come inno all'altruismo e alla condivisione della gioia del Natale".