Nadine Labaki tra cinema e impegno: "Abbiamo una grande responsabilità"

Golfo dei Poeti - L'attrice e regista libanese Nadine Labaki è stata protagonista ieri sera dei primo dei talk organizzati nell'ambito della rassegna musica 'Suoni del Golfo', evento di punta dell'estate di Lerici. Intervistata dalla giornalista Maya Jaggi di fronte alle oltre cinquanta persone del pubblico internazionale raccoltosi nella sala conferenze dell'hotel Shelley delle palme, la cineasta, reduce dal Premio della Giuria a Cannes per Cafarnao (2018) e dalla candidatura agli Oscar, ha parlato di cinema e del legame tra la settima arte e la società. Il suo ultimo lungometraggio – la storia di un bambino libanese, invisibile tanto per la sua famiglia quanto per la sua società, che stringe un rapporto speciale con una rifugiata africana – è tutto visto e giocato dalla parte dell'infanzia. “È necessario riflettere sulla vita delle persone, sui loro problemi e sulla sofferenza dei bambini – ha affermato Labaki -. In Libano ogni giorno ci si imbatte in bambini che vivono in strada, che lavorano, che stanno male. E ti chiedi cosa si possa fare, di chi sia la responsabilità. Con il mio film ho cercato in una certa misura di fare qualcosa”. Guardando al tema dell'infanzia negata e violata, per la regista libanese è quantomai eloquente, nella sua straziante verità, l'immagine del bimbo siriano Aylan Kurdi morto sul bagnasciuga turco dopo il naufragio, una foto-icona che ha fatto il giro del mondo. “Mi sono chiesta: se questo bambino potesse parlare, cosa direbbe di quello che ha vissuto e subito?".



Cafarnao, ha spiegato Labaki, è stato girato evitando al massimo l'artificio, la costruzione, “limitando il più possibile l'intervento registico e utilizzando attori non professionisti. Non dovevano recitare, ma essere sé stessi. L'unica bugia... ero io, che faccio la parte dell'avvocato di Zain, il bambino protagonista. Infatti in fase di montaggio ho 'sacrificato' gran parte delle scene in cui comparivo, proprio per ottenere più verità possibile”. Un film così aderente al reale che, malauguratamente, Yordanos Shiferaw, che nel film interpreta la rifugiata Rahil, nel corso delle riprese, esattamente come il suo personaggio, è stata arrestata perché non aveva i documenti in regola. Sempre per la volontà di girare un'opera quanto più vera, non è stato semplice gestire la colonna sonora, composta da Khaled Mouzanar, marito della Labaki. “Abbiamo anche litigato – ha affermato con un sorriso -, decidendo alla fine di usare le musiche per le sequenze più poetiche, preferendo invece per il resto i rumori d'ambiente, della strada, della realtà”. E proprio le musiche di Cafarnao, un paio d'ore dopo l'intervista, sono state protagoniste della fortunata apertura ufficiale di 'Suoni dal Golfo' nella cornice di Piazza Brusacà.



“Io credo nel potere dei film, del cinema, di questa esperienza collettiva – ha proseguito Labaki interrogata sul 'potere' della settima arte -. Il cinema agisce come una lente di ingrandimento e ha la straordinaria capacità di umanizzare i problemi. Consente alle persone di identificarsi con i personaggi, con le storie. Con il cinema si diventa attivisti senza saperlo. E chi fa cinema e arte deve tenere conto di questa grande responsabilità”. La sensibilità sociale, l'attenzione alla sofferenza la Labaki li lega anche al suo trascorso di “bambina cresciuta con la guerra, vivendo nei rifugi difesi dai sacchi di sabbia”. Guerra che, per la regista di Caramel, “è la soluzione più stupida ai problemi, è il grande fallimento umano”. Labaki, interrogata dal pubblico – dal quale si è levata anche una voce che auspica lo smascheramento da parte dei media del “fascista xenofobo Salvini” e del “matto Trump” -, ha toccato l'attualissimo tema delle migrazioni, lei che è originaria di un Paese storicamente meta di rifugiati della travagliata regione mediorientale e non solo. “Chi scappa e sale su una barca lo fa perché il mare è più sicuro del loro Paese d'origine – ha osservato -. Quello dei rifugiati è un grande tema la cui responsabilità dovrebbe essere condivisa, - ma oggi non è così - a livello mondiale”.