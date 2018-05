MythosLogos, l'estate "impegnata" e artistica di Lerici

Golfo dei Poeti - "Con immenso piacere presentiamo il nuovo programma della rassegna MythosLogos, un appuntamento fortemente atteso dalla cittadinanza e da un pubblico che varca i confini provinciali e regionali – commenta Luisa Nardone, assessore al Turismo -. Tanti gli eventi in cartellone, tutti seguiti dall'attenta ed esperta regia del performer di fama internazionale Angelo Tonelli. Un appuntamento da non perdere".



MythosLogos vede la sua prima edizione nel luglio 2014, con il Patrocinio del Comune di Lerici e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo; dell’Ambasciata di Grecia a Roma. Tra gli altri patrocini, a titolo gratuito, che si sono susseguiti nel corso degli anni: Istituto Ellenico di Cultura, Istituzione per i Servizi Culturali di La Spezia-Museo Castello San Giorgio di La Spezia; Marsilio Editore; Moretti e Vitali Editore; Liceo Classico e Scientifico Parentucelli.



Tra gli eventi della grande edizione 2018 si segnalano:



- 23 giugno Tellaro, Aspettando MythosLogos:

Compagnia Demetra: Sacred performance: Eleusis, azione rituale itinerante per le vie del borgo con 12 attrici e attori, ispirata ai Misteri Eleusini



- 3 LUGLIO ore 21, Parco Shelley a San Terenzo

Inaugurazione di MythosLogos.

Umberto Galimberti, Filosofo, Psicoanalista, Professore Emerito, La sapienza greca



- 6 Luglio ore 1830, Castello di Lerici

Donatella Alessi, Direttrice Museo Archeologico del Castello di Spezia: Presenze classiche nel Golfo

- 6 luglio ore 21, Parco Shelley, San Terenzo

Caterina Barone, Docente di Storia del Teatro Greco e Latino all’Università di Padova: La violenza nel mito di Elettra: giustizia, rivalsa e vendetta



- 9 luglio ore 21, Parco Shelley, San Terenzo

Davide Susanetti, Professore di Letteratura Greca, Università di Padova: La via degli dei. Sapienza greca, Misteri antichi e percorsi di iniziazione

- 13 luglio ore 21, Parco Shelley, San Terenzo

Luigi Zoja, psicoanalista, scrittore (Mito e trasformazione civile);



- 17 luglio ore 21.30, Rotonda dei Giardini di Lerici

Compagnia Teatro Iniziatico: Sofocle, Elettra

Regia di Angelo Tonelli e Susanna Salvi,

con Galliana Barabini, Luca Bossi, Greta Di Sacco, Elisabetta Morellini, Susanna Salvi. Vocalist: Paola Polito

Scenografia: Giuliano Diofili; Coreografia Annalisa Maggiani



- 23 luglio ore 21, Parco Shelley San Terenzo

Prof. Valerio Meattini, Ordinario di Filosofia Teoretica e Filosofia della Mente, Università di Bari: Da Platone a dante. Modi e vissuti dell’iniziazione



- 28 luglio ore 21, Parco Shelley, San Terenzo:

Maurizio Bettini, Docente di Filologia Classica, Università di Siena: Gli dèi in Omero, ovvero incontrare l'invisibile



- 2 agosto ore 21.30, Parco Shelley San Terenzo

Compagnia Teatro Atelier, Aristofane, Pluto e Pace



- Domenica 5 agosto, ore 10.30- 12.30, Rotonda dei Giardini Pubblici di Lerici

MythosLogos bambine e bambini

- Ore 10.30-12-30 Laboratorio Vestivamo all’antica, a cura del Museo Archeologico di Spezia

- Ore 11.30-12.30 Mythos: letture animate di miti e leggende accompagnate da un sottofondo musicale, a cura di Alessandro Lana



- Ore 21.30 Lungomare di Lerici e palco alla Rotonda Vassallo

Argonauti nel Golfo degli Dei, XIX edizione, con poeti, musicisti, danzatori, e coinvolgimento di tutto il lungomare di Lerici:



- Ore 21. 30 Pontile della Navigazione e palco Rotonda:

Argonauti nel Golfo degli Dei, sbarco poetico dalla nave Argò e corteo guidato dai trampolieri acrobati del gruppo Nouvelle Lune, con i poeti Tomaso Kemeny, Isabella Vergano, Angelo Tonelli, Paola Pennecchi, Francesco Macciò, Aima, Flaminia Cruciani; Antonella Tronfi, Soprano;Musiche dal vivo: Daniele Dubbini (flauto indiano, hang, lama musicale) e Francesco Macciò (tastiere, salterio ad arco, low whistle, bodhràn). Performance-Projekt “Prometeo e il vaso di Pandora“, con 20 danzatori butoh. Regia e coreografia YumikoYoshioka- Gest/Azione Annalisa Maggiani



- 8 agosto ore 21.30, Parco Shelley, San Terenz

Performance teatrale: Il Labirinto di Orfeo Concetto e regia A. Maggiani, danza e coreografia Yumiko Yoshioka-Annalisa Maggiani, Immagini in movimento: Mario Morleo, Musiche: Cristina Alioto



- 12 agosto, ore 21, Parco Shelley, San Terenzo

Angelo Tonelli e gli studenti dei Licei: Omaggio a Empedocle

Sapiente il Fuoco spettacolo di Fuoco, con Anghelos e Alessio Ugolini



- A partire dal 3 luglio, Lungomare di San Terenzo

Affissioni di cartelli con disegni e testi di autori greci agli alberi del lungomare di Lerici e San Terenzo. Letture non stop da classici greci, e performances con coinvolgimento degli studenti dei Licei Costa e Parentucelli

Durante MythosLogos sarà attivo un bookshop dedicato ai classici greci e latini a cura di L’Ape Libraia, con Alessandro Lana