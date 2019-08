Musica, sport e un borgo in festa. A Porto Venere "Minaccia bel tempo"

Golfo dei Poeti - Come ogni fine agosto il borgo di Porto Venere ospita la manifestazione "Minaccia bel tempo". Sabato 31 agosto i luoghi più suggestivi del paese si animeranno di musica, concerti, esibizioni sportive e giochi per bambini. A concludere la serata lo scintillante spettacolo pirotecnico. La compagnia di navigazione Cinque Terre-Golfo dei Poeti organizza un battello ad hoc, in partenza alle 20 dalla Passeggiata Morin, con ritorno fissato alle 24, al costo di 10 euro, per gli adulti, di 6 euro, per i bambini dai 6 agli 11 anni. Per info, tel al 017.73.29.87.



Programma:

Ore 18 - 19:30

in Calata Doria/Darsena:

Frey



Ore 18:30 - 20:30

in Piazza Bastreri/Pro Loco:

Renzo Cozzani & Daniele Schiaffino

Due chitarre, basso e batteria.



Ore 19 - 20:30

in Calata Doria/Secondo Capitolo:

Willows' Irish folk



Ore 19:30 - 21

al Molo Doria:

Moody Tricks

Acoustic Trio



Ore 20 - 21

nel Carrugio/Piazza Paolo Centenaro:

Antonio Traverso



Ore 20:30 - 22

in Piazza Bastreri/Monumento:

The Soul Inside Project

Elena & Francesco Faggi feat. Lorenzo Mercuriali



Ore 21 - 22:30

in Passeggiata Aldo Moro:

The Space - Jazz

Voce chitarra sax contrabbasso



Ore 21 - 22:30

al Molo Dondero:

Black Sheep



Ore 22 - 23

in Piazza Bastreri:

Araba Fenice



Ore 23

Canale di Porto Venere:

Fuochi d'artificio Musicali



Ore 23:15 - 23:45

al Molo Dondero:

Chiusura a Sorpresa



Ore 23:45 - 01

in Piazza Bastreri:

Dj set