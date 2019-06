Musica e champagne sulla terrazza del Palmaria Restaurant di Porto Venere

Golfo dei Poeti - Venerdì 7 giugno dalle 19 si terrà presso il Ristorante Palmaria di Porto Venere una serata concerto & champagne.

Fabio D'Andrea, basso e voce, e Nicola Mioli, chitarra, porteranno in scena un omaggio alla musica italiana sulla terrazza del Palmaria Restaurant & Venus Bar.

Il concerto avverrà anche in caso di maltempo.



Programma e menù



7 Giugno ore 19:00 - Aperitivo & Dinner al Palmaria Restaurant

Grand Hotel Portovenere



In compagnia di Champagne Pommery Italia



Concerto > 19:00-20:30





**Aperitivo - Aperitif



Ostrica di La Spezia - Local Oyster



Due assaggi di crudi di mare - Raw fish



In abbinamento, degustazione:



Champagne Pommery

Brut Rosè’ Apanage

Chardonnay Pinot Noir



15€





**Dinner



Pesce spada marinato agli agrumi su pennellata allo zafferano e pappardelle di verdure



Citrus marinated swordfish on a dash of saffron with pappardelle-style vegetables



Pacchero morelli su scampi in due consistenze e caviale Italiano



Pastificio Morelli pacchero pasta on a langostine cream with Italian caviar



Mouse al cioccolato “ Noalya “ , peperoncino habanero dal cuore di lampone e salsa al passion fruit



“Noalya” chocolate and habanero pepper mousse with a raspberry center and passion fruit sauce



In abbinamento, degustazione:



Champagne Pommery

Grand Cru Royal Millesime’ 2006

Chardonnay Pinot Noir



Champagne Pommery

Brut Rosè’ Apanage

Chardonnay Pinot Noir



50€





Per prenotazioni:

+39 0187 790570

info@palmariarestaurant.com

www.palmariarestaurant.com