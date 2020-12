Musica, danza, Natale subacqueo: il Comune di Lerici sostiene le associazioni

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici da un sostegno alle associazioni impegnate nella realizzazione degli eventi di queste festività, un po' imbrigliate dal Covid-19 ma comunque degne d'essere onorate. All'associazione Suoni dal Golfo andranno 5mila euro per l'organizzazione del concerto itinerante The Arb Ensemble e mille euro per il concerto di capodanno del maestro Giuseppe Bruno assieme al quartetto d'archi degli studenti del Conservatorio Puccini della Spezia. Mille euro andranno alla Ssd ProDanza per l'organizzazione di cinque esibizioni coreografiche sul territorio lericino. Alla Pro Loco di San Terenzo spetteranno 600 euro per l'allestimento di due concerti per cornamuse e violino nella frazione. Infine, la Pubblica assistenza di Lerici riceverà 2mila euro per Natale subacqueo e Befana santerenzina.