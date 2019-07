Mr T-Bone approda alla Baracchetta di Lerici con “Operação Trópico”

Golfo dei Poeti - Appuntamento con i ritmi di cumbia, mambo, mento e calypso questa sera alla Baracchetta di Calata Mazzini a Lerici dove a partire dalle 22 Mr T-Bone presenterà il suo progetto “Operação Trópico”, che nell'ultimo anno lo ha portato ad esibirsi anche in Francia, Belgio e Olanda.

La musica è meticcia e libera per definizione, viaggia, rotola e si sporca, si trasforma, è esattamente come dovremmo essere noi, senza limiti, senza confini, senza padroni.

"Operaçaõ Trópico" è un viaggio per esplorare il Sud America e i suoi suoni dalla Cumbia alla Bossa al "Boogaloo" e le decine di rami diversi di uno stesso albero per scoprire che la musica vola sopra i confini e che c'è una matrice che accomuna Calypso, Mento, Cumbia, Forrò, Bossa, Cha Cha, Mambo e si chiama "Operaçaõ Trópico"!



Mr.T-Bone al secolo Luigi De Gaspari è un trombonista, cantante, compositore, produttore attivo nella scena internazionale da oltre venti anni, ha realizzato 10 album a suo nome e suonato migliaia di concerti tra Europa, Stati Uniti, Brasile, Messico, Canada, Giappone e Indonesia. Ha collaborato tra gli altri con Vinicio Capossela, Skatalites, Derrick Morgan, The Bluebeaters, Africa Unite e moltissimi altri da due anni è leader del trio Jamaican Boogie “The Uppertones” con i quali ha realizzato due dischi e tenuto più di 300 concerti in tutta Europa.