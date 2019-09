Maurizio Renda e The Ocia Band per il sabato sera blues dell'Arci di Solaro

Golfo dei Poeti - Sabato 12 settembre alle 21.30 serata blues al Circolo Arci di Solaro di Lerici con Maurizio Renda & The Ocia Band. Nasce nel 2014 questa collaborazione tra Maurizio Renda (già chitarrista della Big Fat Mama) e la Ocia Band: alla voce Giovanna Piske, alle tastiere Luca Terzolo e alla chitarra Maurizio Renda, mentre alla sezione ritmica Maurizio Auletta (batteria) e Simone Brezzi (basso). Una collaborazione che fonde le diverse provenienze musicali dei musicisti in un suono che si rifà alle sonorità tipiche degli anni '70, nel quale confluiscono stili musicali che vanno dal Rock Blues alle ballate, dal Rock'n'Roll al Soul. Questi ingredienti danno vita ad un clima live molto coinvolgente nel quale vengono proposti brani che amalgamano i componenti della band in un sound personale e compatto di sicuro coinvolgimento.

Loro primo lavoro discografico “Around the blues”, registrato live in studio presso l’”El Fish Recording studio” da Emi Cioncoloni che ne ha curato il mixaggio e la masterizzazione;

un cd contenente nove cover estratte dal repertorio del gruppo.