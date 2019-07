Maltempo: il Pea va all'Astoria, rinviato Rampini

Cambiamenti anche per 'Voglio andare in Paradiso' e per le lezioni di Savonese.

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica che a causa di previsioni meteo avverse previste per il fine

settimana, la programmazione eventi subirà le seguenti modifiche:



Lo spettacolo "Voglio andare in Paradiso" della compagnia teatrale 'A sembiada' sarà posticipato a venerdì 2 agosto, 21h30 La Serra;

Il Premio Lerici Pea "Paolo Bertolani", in programma per sabato 27 luglio, 21h30 in Rotonda Vassallo, sarà trasferito al Teatro Astoria;

Lo spettacolo comico 'Lezioni di Savonese' di Balbontin & Ceccon, in programma per domenica 28 luglio, sarà posticipato a martedì 30 luglio, 21h30 Piazza Brusacà;

La presentazione del libro "La notte della sinistra" di Federico Rampini, appuntamento parte della Rassegna "Libi 'n Selàa", previsto domenica 28 luglio, sarà rimandato a data da destinarsi.